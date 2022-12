Noah Centineo è un giovane attore diventato rapidamente famoso grazie alle sue apparizioni in alcuni film di Netflix tra cui quelli tratti dai romanzi d’amore di Jenny Han, ovvero la saga di Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Ma conosciamolo meglio.

Noah Centineo: biografia e carriera

Noah Centineo è nato il 9 maggio 1996 a Miami, in Florida, anche se dal 2012 vive a Los Angeles. Ha dunque 26 anni, è alto 1,84 cm, ha un fisico da atleta e pesa circa 74 kg. I suoi genitori sono Kellee Janel e Gregory Vincent Centineo, anch’esso appartenente al mondo dello spettacolo in quanto produttore esecutivo. Noah ha anche una sorella, Taylor.

A livello formativo, ha frequentato la BAK Middle School of the Arts e la Boca Raton Community High School. Il suo esordio nello spettacolo in qualità di attore protagonista è datato 2009, quando lavora al film The Golden Retriever. La sua prima parte da protagonista per una grossa produzione di Netflix è invece datata 2018 con il film Sierra Burgess è una sfigata e successivamente con la saga di commedie romantiche menzionata prima cui si è aggiunto anche il film The perfect date.

Al momento è attore protagonista e produttore esecutivo della serie tv The Recruit in arrivo sul piccolo schermo il 16 dicembre 2022. Ma sempre nel 2022 lo abbiamo visto anche nel mondo della DC con Black Adam.

Noah Centineo: relazioni e curiosità

Noah Centineo ha saputo senza dubbio far innamorare il pubblico di sé, specie grazie ai suoi ruoli nelle commedie romantiche. Non stupisce dunque che sia seguitissimo sui social (16.3 milioni di followers su Instagram, per dirne una) ma anche che ci sia una certa curiosità verso le sue relazioni amorose.

Quello che sappiamo per certo è che Noah Centineo ha avuto una relazione di un anno con la modella Alexis Ben. I due sono stati infatti insieme dal 2019 al 2020. Da lì in avanti non c’è assoluta certezza per ciò che riguarda la vita sentimentale del giovane attore, sebbene i fan della saga di Tutte le volte che ho scritto ti amo abbiano a lungo sospettato una relazione con la collega di set Lana Condor, tuttavia smentita nonostante l’evidente chimica e amicizia che sussiste tra i due giovani attori dei film Netflix di grande successo. Niente coronamento dei sogni dei fan, in questo caso, che hanno dovuto rinunciare alla prospettiva di vederli insieme nella vita reale come nella finzione.

Al momento si è tornati a parlarne per via di numerosi rumors che lo vorrebbero sentimentalmente coinvolto da Stessie Karanikolaou, ovvero la migliore amica di Kyle Jenner. I due sono stati avvistati di frequente insieme nel corso del 2022 ma non c’è stata nessuna conferma in merito al flirt. Potrebbero aver semplicemente scelto di tenere il tutto lontano dai riflettori, come sembrano presumere i più.

Per concludere, una curiosità su Noah Centineo: il suo cognome particolare è frutto delle origini variegate dell’attore che ha infatti radici italiane, tedesche, olandesi e una persino una discendenza direttamente dai nativi americani.