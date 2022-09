X Factor 2022, al via la nuova edizione: anticipazioni e dichiarazioni dalla conferenza stampa

Il 15 settembre parte su Sky e in streaming su NOW la stagione 2022 di X Factor, con una giuria (quasi) completamente rinnovata e l'ex concorrente Francesca Michielin alla conduzione.

La musica torna a essere protagonista su Sky con l’edizione 2022 di X Factor, tra i talent show di maggior successo del panorama televisivo italiano. Un’edizione all’insegna delle novità, ma che allo stesso tempo affonda le sue radici nel passato del programma grazie a due volti storici come Fedez e Francesca Michielin.

I protagonisti di X Factor 2022

A lei, giovane cantante la cui carriera è cominciata proprio grazie a X Factor, è stata affidata la conduzione di uno show che l’ha vista protagonista come concorrente ormai dieci anni fa. Tornare su quel palco è “un’emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo“, racconta Michielin alla conferenza stampa milanese di presentazione della nuova edizione. “Sono passati dieci anni ma il palco di X Factor fa sempre venire i brividi, quindi capisco molto bene come si sentono i ragazzi e le ragazze che ci salgono sopra“, quei “diamanti grezzi“, come li chiama la cantante, che grazie al programma fanno un “percorso molto emozionante, bellissimo da seguire.

X Factor in fondo è un grande romanzo popolare. Ci sono tecnicismi, preparazione, è quasi una liturgia, ma c’è anche un forte istinto e una forte ricerca dell’emotività“.

Un grande ritorno anche per Fedez, che ammette di aver “vissuto in maniera un po’ traumatica la mia ‘dipartita’ dal programma. Aspettavo da un po’ questo momento. X Factor mi ha battezzato dal punto di vista televisivo, ho cominciato che avevo solo 23 anni e quest’anno ne compio 33.

È stata veramente una nave scuola importante per me“. Oggi, con un decennio di esperienza in più sulle spalle, Federico Lucia sceglie di affrontare il ritorno a X Factor con più spontaneità e leggerezza rispetto al passato: “La grande differenza che io personalmente mi porto dietro rispetto agli anni precedenti è quella di non prepararmi. Ho fatto anni in cui preparavo ogni minima cosa, quest’anno invece… libero“.

E a chi gli chiede se pensa che la popolarità sui social sua e soprattutto di sua moglie, Chiara Ferragni, possa in qualche modo condizionare il voto del pubblico, risponde: “Negli anni mia moglie ha fatto diversi appelli che hanno sempre portato sfiga quindi quest’anno le chiederò di esimersi dal farlo“.

Accanto a Fedez prenderanno posto nella giuria di X Factor 2022 tre volti nuovi per il programma: Ambra Angiolini, Dargen d’Amico e Rkomi. Smentiti i rumors di litigi tra lei e Federico (“Ci avete fatto litigare ancor prima di conoscerci“) e di conoscenze che avrebbero favorito la sua presenza allo show (“Non sono qui per miei ex fidanzati che cantano, ci tengo a sottolinearlo“), l’attrice e presentatrice si dice entusiasta dell’esperienza e pronta a farsi “tatuare una X” in onore del programma.

Grande emozione anche da parte di Rkomi, deciso ad aiutare i ragazzi nel loro percorso e a favorire chi ha “voglia di mettersi a nudo. Non scarterò mai nulla se è sentito“.

“Quando ho firmato il contratto ero convinto ci fossero ancora i giudici dell’edizione passata, quindi mi hanno fregato” ride Dargen D’Amico. “Io non avrei mai scommesso su di me, è bello trovare qualcuno che lo faccia“.

Vero protagonista dell’edizione 2022 sarà il pubblico, che dopo due anni di pandemia torna in presenza all’Allianz Cloud di Milano, con oltre 12mila spettatori in totale.

X Factor 2022, le tappe della nuova edizione

Dopo le Audition del 15, 22 e 29 settembre (trasmesse su Sky e NOW) in cui gli artisti in gara si esibiranno per passare il primo turno delle selezioni davanti ai giudici, si passerà alla fase dei Bootcamp (6 e 13 ottobre), per poi passare, il 20 ottobre, alla nuova fase di Last Call durante la quale i giudici riesamineranno le 6 sedie della propria squadra per scegliere i tre concorrenti che porteranno ai Live Show.

La fase finale della competizione avrà inizio il 27 ottobre al Teatro Repower di Assago (Milano).