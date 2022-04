Manila Nazzaro ha ricevuto una valanga di commenti offensivi dopo le sue dichiarazioni in merito alla liaison – mai esistita – tra Barù e Jessica Selassié al GF Vip.

Manila Nazzaro: la replica alle offese

Al programma Non succederà più Manila Nazzaro ha precisato che, secondo lei, non sarebbe esistita alcuna coppia tra Barù e Jessica Selassié che, pur essendosi avvicinati all’interno della Casa del GF Vip, non si sono mai scambiati un bacio né hanno dato modo di pensare che la loro storia potesse sfociare in un amore.

Le dichiarazioni di Manila Nazzaro in merito ai “Jerù” hanno fatto imbestialire i fan della coppia, che ancora sperano di vederli assieme (nonostante lo stesso Barù abbia precisato che questo non accadrà mai).

“Sicuramente si sarebbe fatta sco**re da Aldo e poi da Barù. Povero gabbiano Lorenzo. Ovvio che i due hanno preferito la nostra regina etiope e lei ha dovuto scegliere Barù”, ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha aggiunto: “Ma Lorenzo sa che Manila aspirava anche al pene di Barù? Manila va punita, ha rotto”.

Manila Nazzaro: la replica

Manila ha replicato ai messaggi scrivendo:

“Cari Jerù sani, cosa vogliamo dire di questo schifo che scrivono? Malati mentali che trovano sfogo sui social ma non troveranno mai un senso nella vita. Sappiate che una roba simile sarà perseguita, fatevi curare da uno bravo”, e ancora: “Sappiate che io continuerò a dire ciò che penso di tutto e tutti con il rispetto e l’educazione che mi hanno contraddistinto in tutta la mia vita.

Siete il nulla e nulla scatenate”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?