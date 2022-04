Barù è stato investito da una vera e propria bufera dopo la sua intervista a Verissimo sul conto di Jessica Selassié.

Barù: l’intervista su Jessica Selassié

Sui social in tanti si sono scagliati contro Barù per via delle sue affermazioni sul conto di Jessica Selassié, con cui in tanti speravano che sbocciasse qualcosa di più che una semplice amicizia.

“Non sono innamorato, vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita.

Le voglio bene, ho un affetto profondo per un’amica”, ha dichiarato l’enologo mettendo fine alle speranze dei fan che sognavano di vedere un giorno insieme lui e la principessa etiope. A quanto pare oltre ai fan che li hanno seguiti al GF Vip anche Jessica Selassié ha reagito alle parole di Barù, che nonostante tutto ha precisato di volerle bene “come amica”.

Jessica Selassié: la reazione

Jessica Selassié avrebbe smesso di seguire sui social Barù dopo aver ascoltato le sue dichiarazioni a Verissimo.

Di recente la principessa ha confessato di provare dei sentimenti verso l’enologo e aveva anche affermato che sarebbe stata pronta a rivederlo lontana dalle telecamere non appena possibile.

“Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica.

Sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”, ha confessato Jessica.