Vladimir Luxuria in bikini: le foto

Vladimir Luxuria ha postato le sue prime foto in bikini dell’estate durante le sue vacanze al mare in compagnia della mamma.

Vladimir Luxuria in bikini

Vladimir Luxuria ha trascorso una breve vacanza in Croazia in compagnia degli amici prima di raggiungere sua madre nella sua amata Foggia, in Puglia.

Proprio con l’anziana mamma l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha deciso di godersi alcuni giorni di mare all’insegna del relax e sui social ha postato alcune immagini in bikini che hanno fatto il pieno di like tra i suoi fan. Oggi le due hanno uno splendido rapporto, ma Luxuria ha confessato che non sarebbe stato sempre così: “Sentivo le urla di mio padre e di mia madre che stavano litigando, incolpandosi l’uno con l’altra”, ha svelato l’attivista e volto tv.

Nel corso degli anni la mamma di Luxuria avrebbe preso parte con lei anche ad alcuni Pride e l’avrebbe sostenuta pubblicamente rispetto ad alcuni attacchi ricevuti.

La partecipazione all’Isola dei Famosi

Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha dovuto fare i conti con alcuni commenti poco gentili da parte di alcuni concorrenti (e che non hanno mancato di far infuriare la comunità LGBT, come gli insulti a lei rivolti da Jeremias Rodriguez o da Nicolas Vaporidis).