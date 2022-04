Ilary Blasi è tornata in onda giovedì 31 marzo 2022 con la quarta puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad uno scontro tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis. Ecco cosa è successo.

Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis a L’isola dei famosi

La conduttrice ha dato il via alla quarta puntata de L’Isola dei famosi sfoggiando un look che non è passato di certo inosservato. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad uno scontro tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo, ricordiamo, nel corso della scorsa puntata ha nominato la coppia Russo.

Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis, la quarta puntata

Ebbene, a commentare la vicenda, nel corso della quarta puntata, ci ha pensato Vladimir Luxuria che a tal proposito ha dichiarato: “Conoscevo Nicolas come attore, oggi lo conosco come regista. Penso volesse far eliminare la coppia Russo e che la sua giustificazione sia farlocca“.

Vaporidis dal suo canto ha commentato: “Abbi rispetto delle motivazioni degli altri, posso aver sbagliato, ma non c’è una regia dietro. Ho stima per queste due persone e la continuo a dimostrare“.

Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis, scontro tra opinionista e naufrago

Dopo che la coppia Russo ha perso al televoto, Vaporidis ha commentato: “Gli piace continuare a vedere dinamiche mamma e figlio che stanno tra loro, quando invece, se separati, Alessandro a 20 anni avrebbe fatto un percorso da solo e avremmo avuto il modo di conoscerlo meglio. Clemente e Laura si sbattono dalla mattina alla sera, costruiscono capanne, vanno a pesca, provano a costruire un reality che non si riduca ai battibecchi, alla lotta per un pezzo di cocco, a farci passare come dei miserabili perché è così che passiamo e questo vi interessa“.

A quel punto Vladimir Luxuria ha commentato: “Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume“. L’attore ha replicato: “Caro Vladi, tu dall’alto della tua accademia…“. A quel punto l’opinionista ha affermato: “Intanto è ‘cara‘ Vladi, se vogliamo parlare di rispetto“.