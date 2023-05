Vivere non è un gioco da ragazzi, nuova fiction su Rai 1: dove è stata girata?

La nuova fiction targata Rai 1, “Vivere non è un gioco da ragazzi” è pronta a debuttare il prossimo 15 di maggio. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove è stata girata la serie.

Vivere non è un gioco da ragazzi: dove è stata girata la nuova fiction su Rai 1?

“Vivere non è un gioco da ragazzi” è la nuova fiction targata Rai 1, diretta da Rolando Ravello e basata sul romanzo di Fabio Bonifacci “Il giro della verità“. Ma, dove è stata girata la fiction? “Vivere non è un gioco da ragazzi” è stato girato nella città di Bologna, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Vivere non è un gioco da ragazzi: di cosa parla?

La droga è al centro della nuova fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi“, fiction che andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 15, il 22 e il 29 maggio, con due episodi per ogni sera. Il protagonista è il diciottenne Lele, ragazzo educato e tranquillo che, per far colpo sulla ragazza di cui è innamorato, Serena, decide di uscire con lei e i suoi amici e provare una pasticca di Mdma. Lele inizia così a spacciare e, una sera, vende una pasticca al suo amico Mirco che però muore. Lele è divorato dai sensi di colpa, si allontanerà da tutti, dai suoi genitori, da Serena e dal suo migliore amico Pigi. Inoltre, ognuno degli amici coinvolti nel giro di droga, si ritroverà a fare i conti con i propri demoni interiori.

Vivere non è un gioco da ragazzi: il cast

Nel cast della nuova fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi“, troviamo due volti noti come Claudio Bisio, nel ruolo del commissario Saguatti, e Stefano Fresi nel ruolo di Marco, il padre di Lele. Queste sono le parole di Bisio a “Sorrisi e Canzoni Tv“, circa l’importanza del rapporto genitori-figli:

“Mia moglie e io abbiamo cercato di dare sempre il buon esempio ai nostri ragazzi. Se un genitore è violento, come fa a dire a un figlio che non deve alzare le mani? Ho sempre considerato i miei figli adulti, anche quando erano piccoli e ho sempre detto la mia, magari litigando, anche su cose banali. E poi ho dettato delle regole di convivenza, che sono necessarie in qualsiasi tipo di coabitazione, anche tra amici: a quest’ora si mangia, a quell’altra ora si torna a casa… Altrimenti è il caos.”

Anche Stefano Fresi ha parlato di questo argomento:

“Mi auguro che mio figlio Lorenzo abbia una vita più felice di quella di Lele. Mia moglie e io stiamo costruendo con lui un rapporto basato sulla fiducia, è importante mettersi in ascolto dei figli, sennò loro non vengono da te. Bisogna anche imparare a non sottovalutare i loro problemi, senza dimenticare che a noi, alla loro età, i nostri sembravano insormontabili. E vigilare, con la consapevolezza che quello di oggi è un mondo diverso da quello in cui siamo stati giovani noi.”

Lele è invece interpretato da Riccardo Dei Rinaldis, Serena da Matilde Benedusi e Pigi da Pietro De Nova.