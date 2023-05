Claudio Bisio e Stefano Fresi sono i protagonisti della nuova fiction Rai Vivere non è un gioco da ragazzi. Prodotta da Picomedia per la regia di Rolando Ravello, la serie è tratta dal libro di Fabio Bonifacci Il giro della verità: ma quando esce in televisione?

Vivere non è un gioco da ragazzi: quando esce la nuova fiction Rai?

C’è tanta attesa per la nuovissima fiction Rai tratta dal libro di Bonifacci. Finalmente la data di uscita c’è, quindi carta e penna alla mano: Vivere non è un gioco da ragazzi debutterà ufficialmente su Rai 1 lunedì 15 maggio 2023 e lo farà ovviamente in prima serata, per accoglier e raccogliere il grande pubblico.

Di che cosa parla la fiction Vivere non è un gioco da ragazzi? La trama

La nuovissima serie-tv Rai Vivere non è un gioco da ragazzi racconta la storia tormentata di Lele, un ragazzo di 17 anni costretto a vivere e ad affrontare una situazione più grande di lui. Lele è cresciuto nella periferia della città di Bologna e lo ha fatto avendo alle spalle una famiglia piuttosto solida. Da sempre appassionato di scrittura decide di iscriversi al Liceo Classico, ed è proprio nel contesto scolastico che si innamora di Serena. Per riuscire a catturare l’attenzione della ragazza, però, Lele si fa coinvolgere da un gruppo di giovani che assumono ecstasy e sia lui, sia il suo amico Mirco decideranno di provarla. Purtroppo però le cose si mettono male e Mirco muore: la vita di Lele cambia per sempre.

In realtà la fiction non ruota solo attorno al grande tema della droga, ma parlerà più in generale delle varie difficoltà di comunicazione tra genitori e figli, segreti adolescenziali e tutto ciò che può riguardare il mondo dei ragazzi, drammi compresi.

Il cast di Vivere non è un gioco da ragazzi

Il cast della nuova fiction Rai si compone di volti importanti del mondo dello spettacolo italiano. Claudio Bisio e Stefano Fresi sono due di questi, ma oltre a loro il pubblico avrà la possibilità di vedere:

Riccardo De Rinaldis è Lele,

è Lele, Matilde Benedusi è Serena,

è Serena, Tommaso Donadoni è Mirco,

è Mirco, Pietro De Nova è Pigi,

è Pigi, Nicole Grimaudo è la mamma di Lele,

è la mamma di Lele, Lucia Mascino è Sonia, mamma di Serena,

è Sonia, mamma di Serena, Fabrizia Sacchi è la mamma di Mirco,

è la mamma di Mirco, Fausto Sciarappa,

Luca Geminiani

Quante puntate sono?

Pare che la nuova fiction Rai Vivere non è un gioco da ragazzi conterà circa tre serate totali. Gli episodi in totale dovrebbero essere sei, ognuno dei quali della durata di 50 minuti. Rai 1 manderà in onda la serie.tv a partire dal 15 maggio 2023, proseguendo con le date del 22 e del 29 maggio 2023.

Per coloro che non avranno la possibilità di connettersi in diretta su Rai 1, c’è sempre l’opzione Rai Play, dove per altro la serie è disponibile in anteprima proprio dal 12 maggio 2023. Riuscirete ad aspettare il 15 maggio o cederete alla curiosità? In ogni caso, Vivere non è un gioco da ragazzi vi conquisterà e vi emozionerà moltissimo.