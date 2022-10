Si intitola Vivarium il thriller diretto da Lorcan Finnegan che verrà trasmesso mercoledì 5 ottobre 2022 su Rai 4 alle 22:50 circa.

Una coppia di fidanzati è alla ricerca della propria casa dei sogni, ma l’incontro con un inquietante agente immobiliare farà diventare un momento emozionante un vero e proprio incubo.

Vivarium: la trama del film

Aspirando a trovare e acquistare la casa dei loro sogni, Gemma, un’insegnante di scuola elementare, e il suo ragazzo Tom, iniziano la ricerca e si affidano a un particolare – e a tratti inquietante – agente immobiliare di nome Martin.

L’uomo racconta loro dell’esistenza di un nuovo quartiere in costruzione nella vicina periferia Yonder e riesce a convincere la giovane coppia a visitare la casa, senza però sapere che non sarà esattamente così idilliaco come si immaginavano.

L’atmosfera si rivela molto strana sin dall’inizio: silenzio assordante, case tutte uguali, e spazi completamente vuoti. Martin mostra alla coppia la casa n° 9 e nel giro di un paio di secondi scompare nel nulla, lasciandoli lì, in preda al loro destino. Gemma e Martin proveranno a tornare indietro, ma tutte le strade li porteranno sempre a quell’abitazione e ormai stanchi e senza più benzina, decideranno di passare la notte dentro la casa.

Tutto si rivelerà infinito, senza via di uscita; la loro ricerca romantica diventerà un vero e proprio incubo, fatto di colpi di scena, neonati da crescere, scavi, elementi inquietanti e così strani da fare perdere letteralmente la ragione.

Che cosa succederà ai due protagonisti? Riusciranno a tornare indietro e riprendere le loro vite o saranno destinati a morire in quel labirinto infinito?

Il cast di Vivarium

La produzione di Vivarium è avvenuta tra Irlanda, Danimarca e Belgio e il film è stato realizzato nel 2019. Il regista è Lorcan Finnegan e la produzione è stata affidata alla Fantastic Films in collaborazione con Frakas Productions e Fís Éireann/Screen.

Di seguito i principali membri del cast di Vivarium:

Imogen Poots : Gemma

: Gemma Jesse Eisenberg : Tom

: Tom Jonathan Aris : Martin

: Martin Danielle Ryan: mamma

Molly McCann: ragazza giovane

Senan Jennings: il ragazzo

Eanna Hardwicke: il ragazzo (adulto)

Tra i doppiatori italiani, invece, compaiono Eleonora Reti (doppiatrice di Gemma), Davide Perino (doppiatore di Tom), Oreste Baldini (doppiatore di Martin) e Lorenzo Crisci (doppiatore del ragazzo).

Vivarium è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il 18 maggio 2019 ed è stato distribuito nel Regno Unitoe in Irlanda il 27 marzo 2020 da Vertigo Releasing, mentre negli USA da Saban Films.

Dove vedere Vivarium

Vivarium è trasmesso mercoledì 5 ottobre 2022 su Rai 4 alle ore 22:50.

Diversamente, la pellicola è disponibile in streaming a noleggio o in streaming in modalità acquisto. Le piattaforme adibite a tale possibilità sono: Rakuten TV, Google Play e Amazon Prime Video. Attualmente non è presente sulla piattaforma streaming di Netflix nè su quella di Tim Vision.

Il prezzo per il noleggio è pari a 3.99 €, mentre per l’acquisto si paga una cifra di 9.99 €.

Una storia ricca di suspense, di dubbi e di emozioni contrastanti che porteranno il pubblico a empatizzare con i due protagonisti: se il genere drammatico/thriller vi intriga, Vivarium è sicuramente la scelta giusta per voi!