Total Recall – Atto di forza: trama e cast

Questa sera, martedì 4 ottobre 2022, su Rai 4, andrà in onda il film Total Recall – Atto di Forza, remake del film del 1990 con Arnold Schwarzenegger, ispirato al racconto di Philip Dick, intitolato in italiano Ricordiamo per voi e in originale We can Remember It For You Wholesale. Rai 4 è pronta a riproporre questo thriller action fantascientifico da non perdere, diretto da Penn Wiseman, che è anche il produttore e sceneggiatore di Lucifer e Sleepy Hollow.

Il film originale, del 1990, era ambientato su Marte, mentre questo, che è uscito nel 2012, è ambientato sulla Terra. Al centro ci sono diversi temi, come la memoria e la realtà ed è immerso in un futuro in cui il mondo ha preso una piega del tutto inaspettata. Douglas Quaid, il protagonista, è interpretato dall’attore Colin Farrell. L’uomo inizia a pensare di essere una spia, ma a sua insaputa. Chi non dovesse riuscire a vedere il film questa sera, potrà trovarlo sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà anche in live streaming.

Si potrà trovare anche all’interno del catalogo di Now, quindi su Sky Box Sets anche via Sky Go, e si potrà acquistare o noleggiare su Prime Video Store, Chili, TimVision, Rakunten Tv, Google Play/YouTube e Apple Tv.

Total Recall – Atto di forza: la trama del film

Alla fine del XXI secolo, dopo una terribile guerra chimica, gran parte della Terra è diventata del tutto inospitale. Ci sono solo due zone vivibili, ovvero l’unione Federale di Britannia, che corrisponde al Regno Unito e all’Europa occidentale, e la Colonia, che corrisponde all’Australia. Si tratta di due zone situate in parti opposte del pianeta. L’Unione Federale usa gli abitanti della colonia come operai a basso costo e ogni giorno queste persone viaggiano in un sistema che è stato chiamato La Discesa, per riuscire a passare da una zona all’altra. Un giorno il protagonista, l’operaio Douglas Quaid, decide di andare a fare una vacanza, un viaggio virtuale che viene offerto dalla Recall, che permette di saltare gli occhi e andare direttamente alle risposte del cervello. L’uomo decide di usare i ricordi di un agente delle forze speciali, ma qualcosa va storto e si ritrova braccato dalla polizia. La linea tra fantasia e realtà diventerà sempre più difficile da ritrovare.

Total Recall – Atto di forza: il cast del film

Il cast di Recall – Atto di forza è ricco di nomi importanti, da Colin Farrel a Bryan Cranston, da Jessica Biel e Kate Beckinsale. Scopriamo insieme il cast completo e i personaggi interpretati: