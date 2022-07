Vittoria Ferragni ha poco più di un anno, ma ha già ottenuto un bel paio di scarpe griffate. Mamma Chiara ha mostrato sui social la sua bimba, felice come non mai per le sue “peppe” nuove firmate Gucci. Il prezzo delle ballerine è esorbitante.

Vittoria Ferragni con le scarpe griffate

Lo scorso marzo, Vittoria Ferragni ha compiuto un anno. La bimba, rispetto al fratello maggiore Leone, ha un caratterino piuttosto peperino. A mostrarlo sono, ovviamente, i genitori Chiara e Fedez. Nelle ultime ore, l’imprenditrice ha anche condiviso con i fan la scelta fashion della pargola. Baby V è apparsa su Instagram con un paio di scarpe nuove. Si è innamorata talmente tanto delle “peppe” – questo il nome che la bimba usa per indicare le calzature – che ha deciso di indossarle anche in casa.

Le scarpe di Vittoria Ferragni sono firmate Gucci

Il brand che ha firmato le scarpe nuove di Vittoria Ferragni, per quanti vivono di pane e moda, è riconoscibilissimo fin dal primo sguardo. Si tratta di un paio di ballerine, in pelle verniciata nera con la fibbia metallica sul davanti e la chiusura del cinturino con bottone automatico. Senza tacco, le scarpe appartengono alla collezione Aria di Gucci.

Quanto costano le scarpe di Vittoria Ferragni?

“Lei feliciona“, ha scritto mamma Chiara a didascalia degli scatti che mostrano Baby V con le scarpe nuove.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: quanto costano le ballerine? Sul sito di Gucci vengono vendute a 400 euro.