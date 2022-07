Chiara Ferragni ha spiegato il motivo per cui ha scelto di chiamare Leone e Vittoria i suoi figli. Con il primogenito ha avuto quasi una premonizione, non solo per l’arrivo del pargolo, ma anche per il grande amore che avrebbe vissuto con il papà.

Ferragni: perché Leone e Vittoria si chiamano così?

Con un video postato su TikTok, Chiara Ferragni ha spiegato ai fan perché i suoi figli si chiamano Leone e Vittoria. A scegliere i nomi è stata l’imprenditrice digitale. Specialmente con il primogenito, ha scelto il nome ancora prima di incontrare Fedez. Ha dichiarato:

“Leone? Era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede – avevo fatto un’estate completamente single, senza frequentare nessuno – avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell’amore questo tatuaggio. Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone”.

Fedez d’accordo con la scelta di Chiara

La Ferragni, quindi, aveva scelto il nome Leone ancora prima di incontrare Fedez. Ha proseguito:

“Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati e questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Il primo frutto del nostro amore è stato Leo e lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto”.

Leone è nato nel 2018, mentre Vittoria nel 2021.

I due bambini compaiono quotidianamente sui profili social della Ferragni e del marito e hanno tantissimi seguaci.

La scelta del nome Vittoria

Anche per quanto riguarda Vittoria, il nome è sempre piaciuto a Chiara. Ha dichiarato: