Fan di Violetta a rapporto! Una buona notizia per il sostanzioso pubblico della fortunata serie di Disney Channel è infatti giunta dall’estero. La serie, che vede Martina Stoessel nei panni della protagonista, celebra quest’anno – infatti – il 10° anniversario dal debutto e dall’incredibile fama raggiunta praticamente subito.

Violetta torna su Disney+: tutto sullo speciale

Per onorare la ricorrenza, il franchise ha scelto di rilasciare uno speciale dedicato a Violetta il cui titolo sarà: Solo Amor Y Mil Canciones. Vedremo tornare in scena non solo la protagonista, chiaramente, ma anche i suoi colleghi e amici: Jorge Blanco, Cande Molfese e Mechi Lambre. Il gruppo coglierà l’occasione per esibirsi nuovamente nel vecchio schieramento, celebrando la serie tramite le canzoni più famose dello show.

Il vecchio cast si è riunito per questa occasione presso il Teatro Astor Piazzolla in quel di Buenos Aires per le riprese di questo inedito show musicale celebrativo, un evento decisamente importante per la famiglia riunita da Disney Channel.

Solo Amor Y Mil Canciones prevede la performance di ben cinque tra i pezzi più amati di Violetta, che saranno intervallati da testimonianze dirette dei fan ma non solo, anche da racconti, aneddoti e momenti tra gli attori protagonisti che ricorderanno insieme le ore piacevoli trascorse sul set.

Sarà quindi un’ottima occasione anche per scoprire qualche dettaglio sul dietro le quinte della serie di Disney Channel. Si tratterà quindi di un prodotto che sarà certamente in grado di deliziare i fan, sempre a caccia – anche a distanza di anni – di notizie inedite, meglio ancora se direttamente dagli attori.

Violetta: data di uscita dello speciale su Disney+

Chiaramente, in quanto prodotto targato Disney Channel, lo special di Violetta sarà distribuito su Disney+. L’annuncio del rilascio inizialmente riguardava solamente l’America Latina, dove Solo Amor Y Mil Canciones sarebbe arrivato l’8 dicembre 2022.

Successivamente, Disney+ Help con il suo account ufficiale su Twitter ha chiarato che lo speciale verrù reso disponibile a livello globale su Disney+ in contemporanea con l’America Latina. Questo significa che anche in Italia Solo Amor Y Mil Canciones arriverà l’8 dicembre: un giorno di festa perfetto per i fan di Violetta per godersi in tranquillità lo show musicale inedito.

Lo speciale Solo Amor Y Mil Canciones porterà la firma di Diego Peskins che, d’altro canto, collabora spesso con Martina Stoessel: ne ha diretto infatti tutti i videoclip usciti nell’ultimo anno, a conferma dell’ottima sinergia tra i due. Sempre una delle collaboratrici ricorrenti di Martina sarà invece l’addetta alle coreografia: Marina Ahumada. Le musiche vedrà invece coinvolto un nome altrettanto rinomato: quello di Andres Mayo, vincitore di ben due Grammy, che per l’occasione si è affidato alla tecnologia Dolby Atmos.

Insomma, un ottimo staff sia davanti che dietro la cinepresa, che promette ai seguaci di Violetta un ottimo speciale con cui intrattenersi l’8 dicembre, magari come sottofondo mentre si addobba l’albero. Un’ottima opportunità per cantare ancora una volta le canzoni di Violetta in compagnia dei protagonisti tanto amati di Disney Channel.