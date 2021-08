Martina Tini Stoessel, anche nota solo come Tini, è una ballerina, attrice, cantante e modella argentina. È nota per il suo ruolo da protagonista nella telenovela Violetta.

Chi è Tini Stoessel

Nasce a Buenos Aires il 21 Marzo del 1997 dalla madre spagnola Mariana Muzlera, mentre il padre Alejandro Stoessel è di origine tedesca.

Martina non è figlia unica, di fatti ha un fratello maggiore di nome Francisco.

Martina, con il padre produttore discografico, sin da subito è stata instradata verso il mondo dell’arte. Ha studiato canto, pianoforte, commedia musicale, teatro musicale e danza.

L’esordio di Tini è a soli 10 anni, quando nel 2007, prende parte alla famosa telenovela argentina Il mondo di Patty. Qui, Martina riveste i panni di un assistente che porta il suo stesso nome.

Questo è un ruolo minore rispetto a quello da protagonista che otterrà successivamente nel 2012. All’età di 14 anni dunque diventa Violetta Castillo, la protagonista della telenovela Violetta che, in Italia, fu trasmessa in anteprima da Disney Channel.

Nonostante il suo ruolo da protagonista, vantava anche d’essere una delle attrici più giovani all’interno del cast. Grazie alla sua interpretazione ottiene il premio Nickelodeon Kids’ Choice Award nella categoria Artista latinoamericano favorito.

La serie parla di questa ragazza che per via del lavoro del padre, si trova costretta a cambiare città. Da Madrid ritorna a Bueno Aires nella sua vecchia casa. Qua s’iscriverà, a insaputa del padre allo Studio21, una scuola di canto, ballo e recitazione. Tra i “compagni di classe” troviamo anche Lodovica Comello, famosa al pubblico italiano anche per essere la presentatrice di Italia’s Got Talent.

La durata di Violetta è stata di 3 stagioni, ma già nel 2013 si era dato il via alla tournée teatrale intitolata “Violetta – Il concerto”. Qua Tini ha iniziato la sua carriera da cantante, imparando a confrontarsi con un pubblico. Nel 2014, diventa anche scrittrice pubblicano la sua autobiografia intitolata Simplemente Tini, Semplicemente Tini.

Finite le stagioni di Violetta, prima del ritorno nel 2016 con il film “Tini, la nuova vita di Violetta”, ha partecipato ad altri programmi televisivi, tra cui L’anno che verrà, Ballando con le stelle, Ti lascio una canzone; tutti di produzione italiana. Insieme al film, esce anche il suo primo album musicale intitolato Tini. Il suo secondo album, Quiero Volver, viene pubblicato come Martina Stoessel e non più nei panni di Violetta.

La vita amorosa di Tini

La sua vita amorosa ha visto tre fidanzati importanti. Il primo, giovanissima, nel 2013 con l’attore Peter Lanzani fino alla loro rottura nel 2015. Nel 2016 ha poi fatto scoop la sua relazione con il celebre modello spagnolo Pepe Barroso Silva, anche lì però si è conclusa dopo due anni nel 2018, l’anno primo la coppia aveva già subito una crisi. Nel 2020 è stata fidanzata con il cantane colombiano Sebastián Yatra, che pare però essere finita a maggio 2020 e adesso sembra che stia con il calciatore dell’Inter Correa.