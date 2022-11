Ex fotomodella e attrice, è soprattutto conosciuta per le sue doti canore: Viola Valentino, classe 1949, è un’artista a tutto tondo, divenuta famosa grazie al suo primo singolo Comprami, del 1979.

Che cosa sappiamo di lei e della sua vita? Scopriamolo insieme!

Viola Valentino: la vita e la carriera della cantante

Nata sotto il segno del Cancro il 1 luglio 1949 a Canzo (provincia di Como, Lombardia), Viola Valentino (pseudonimo di Virginia Maria Minnetti) attualmente ha 73 anni.

Nel 1968 esce il suo primo 45 giri intitolato Dixie, inciso con il suo nome anagrafico Virginia e con la produzione di Gino Paoli. Dopo quella prima esperienza musicale, Viola Valentino decide di intraprendere la professione di fotomodella, abbandonata però diversi anni dopo, quando decide fermamente di volere fare la cantante, strada che le porterà una grandissima fortuna.

Notata dall’allora agente dei Pooh Giancarlo Lucariello, Viola Valentino entra nel progetto dell’album Uno, lo stesso che contiene il grande successo Cantando, la cui voce principale è proprio la sua.

Se si deve parlare di popolarità, però, si deve aspettare il 1979, anno in cui Valentino incide Comprami, che firma per la prima volta con il suo nome d’arte che tutti conoscono. La sua immagine del tempo era sì sensuale ma anche decisamente dolce e raffinata: la combinazione perfetta! Il successo di Comprami fu incredibile, tanto da vendere quasi un milione di copie tra Italia e Spagna e raggiungendo in poco tempo il terzo posto in classifica della hit-parade.

Sebbene il brano abbia mosso non poche critiche a causa del contenuto del suo testo, è comunque uno dei successi più grandi della cantante.

Durante gli anni ’80 il successo di Viola Valentino aumenta a dismisura; il suo secondo singolo, Sei una bomba, è presentato anche al Festivalbar e al Cantagiro e ha un notevole successo, senza però riuscire a superare quello del singolo precedente.

Il suo primo album, intitolato Cinema, è supportato anche da un nuovo singolo, Anche noi facciamo pace, ed entrambi conseguirono un discreto successo, proprio come i progetti successivi: Sera coi fiocchi, Giorno popolare, Romantici (brano portato al Festival di Sanremo e circa 400 mila copie vendute), In primo piano (secondo album-raccolta).

Viola Valentino però è un’artista a tutto tondo, motivo per il quale decide di spingersi anche verso il cinema, affiancando Tomas Milian nel film Delitto sull’autostrada diretto da Bruno Corbucci. Nello stesso periodo lancia anche Sola, un nuovo singolo che trent’anni dopo diventerà parte (riscritta) per lo spot del programma Vendo casa disperatamente.

Con il passare degli anni la carriera di Viola Valentino si arricchisce di esperienze e muta anche stile e consapevolezze. Negli anni Duemila si impegna di numerosi nuovi progetti, tra cui anche I tacchi di Giada, che si sofferma in particolare al delicato tema della violenza sulle donne. Per citarne anche altri, è bene ricordare: Alleati non ovvi, Panna fragole e cipolle, Tutte le sfumature di Viola, Semplicemente… “io”, Dimmi dammi dimmi, Abracadabra, Eterogenea Live 2016, Aspettami questa notte (brano realizzato con il gruppo The Moors).

Tra i suoi lavori più recenti si contano: E sarà per sempre (2020), È successo di tutto (giugno 2022), Inverno (ottobre 2022).

La vita privata di Viola Valentino

Viola Valentino si sposa con Riccardo Fogli nel 1971, ma dopo un anno di matrimonio subentra la crisi tra i due (causata dalla relazione dell’uomo con Patty Pravo), portandoli al divorzio solamente nel 1993. Anche il secondo matrimonio della cantante non va a buon fine, arrivando anch’esso al divorzio.

Attualmente Viola Valentino ha una relazione con Francesco Mango, di trent’anni più giovane, con il quale è convolata a nozze. Stando ai vari rumors e alle varie dichiarazioni, però, pare che anche quest’ultimo stia avendo una relazione extra coniugale con un’altra donna, di nome Simona Caldarone.

Per chi non lo sapesse, invece, nel 2019 Viola Valentino è stata colpita da un carcinoma e ha dovuto affrontare un difficile periodo, tra cure, operazioni chirurgiche e tanti up & down.