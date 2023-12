Vinted, svelati i brand da cercare online per risparmiare

Quali sono i migliori brand, da ricercare per fare affari su Vinted? Scopriamolo insieme in un articolo guida molto utile alle amanti dello shopping trifted e vintage. Perché la moda è una cosa seria, e il suo impatto sul pianeta può davvero fare la differenza. Anche per le nostre tasche.

I brand di Vinted da ricercare per veri affari

Creata nel 2008, l’app Vinted ha ora una base di circa 75 milioni di utenti attivi in 16 paesi, da Canada a Spagna, passando per Lituania e Francia. Pertanto, le tendenze emerse sull’app di acquisto e vendita di vestiti usati possono fornirci un’idea sui gusti a livello globale. Vinted ha rilasciato i dati per la Francia riguardanti i marchi più ricercati nel 2023, comprendenti da marchi di scarpe sportive noti a classici vintage e pret-a-porter.

Secondo Madame Figaro, in cima alle classifiche ci sono Converse, l’azienda americana famosa per le All Star, e Adidas con la sua ampia offerta di abbigliamento sportivo. Questo rispecchia la tendenza dell’ultimo periodo a privilegiare comfort e praticità, ereditata dai tempi della pandemia da Covid-19, e l’influenza dello stile athleisure e gorpcore nella moda.

Tra i marchi più ricercati c’è Mango, fondato a Barcellona e molto apprezzato nel settore più accessibile della moda. Se invece ci concentriamo sul vintage, in prima posizione c’è lo storico brand di denim Levi’s, in particolare il modello di jeans 501 che è uno degli articoli più richiesti. Si tratta di un capo iconico, indossato da star di generazioni, da Cindy Crawford a Kurt Kobain, entrato di diritto nell’Olimpo della moda. Infine, nel mondo del prêt-à-porter, Sézane è il re: il marchio parigino lanciato da Morgane Sezalory nel 2013 e oggi molto amato.

Il rapporto ha rivelato un’altra interessante scoperta: quasi metà dei prodotti in vendita su Vinted è destinata alla categoria Donna, seguita da Bambino, che rappresenta un terzo degli articoli in vendita. La categoria Uomini contiene solo il 10% degli articoli pubblicati online, mostrando come la moda vintage sia ancora di dominio quasi esclusivamente femminile.

Vinted rende accessibili anche i brand di lusso

Vinted ha portato con sé conseguenze davvero rivoluzionarie sul mercato: basti infatti pensare al fatto che oggi, un oggetto luxury può essere acquistato usato, a buon prezzo, e in modo molto più sicuro rispetto a siti web come Ebay.

Ma come fare per ottenere il massimo nella ricerca? Scopriamolo insieme.

Definire la ricerca

Prima di acquistare qualsiasi articolo di lusso su Vinted, è importante sapere cosa si sta cercando. Fatevi le seguenti domande:

Che tipo di articolo desiderate?

Qual è il vostro budget?

In che condizioni deve essere l’articolo?

Se state cercando un articolo specifico, potete fare una ricerca mirata per parole chiave su Vinted. In questo modo, vedrete solo gli articoli che corrispondono ai vostri criteri.

Scegliere il fornitore giusto

Prestate attenzione al profilo del venditore. Assicuratevi che abbia un buon numero di recensioni positive e che abbia compilato tutte le informazioni sul suo profilo. Se il profilo non ispira fiducia o se il venditore ha ricevuto recensioni negative, è meglio evitare di acquistare da lui.

Inviate un messaggio al venditore per fare domande pertinenti. Chi è scortese, indifferente o fa pressioni per l’acquisto non sta dando un buon segno.

Chiedete al venditore una prova

Prima di acquistare qualsiasi articolo di lusso su Vinted, chiedete al venditore di fornirvi quante più prove possibili dell’autenticità del prodotto. Le foto sono essenziali, ma il venditore dovrebbe essere in grado di fornire anche le seguenti informazioni:

Una fattura d’acquisto

Un numero di serie

Un certificato di autenticità

Se il venditore non è in grado di fornire queste informazioni o se le foto non sono chiare, è meglio non acquistare l’articolo.

Attenzione alle contraffazioni

Purtroppo, anche se Vinted fa il possibile per combatterle, sulla piattaforma sono presenti molte contraffazioni. I marchi più colpiti sono quelli più famosi, come Louis Vuitton, Dior e Chanel.

I prezzi elevati degli articoli non ne garantiscono l’autenticità. Attenzione agli articoli di lusso costosi, potrebbero essere contraffatti.

Se il venditore vi offre una transazione al di fuori della piattaforma, è chiaramente una contraffazione. Potete segnalare il venditore a Vinted.

Scegliere il vettore che offre la migliore assicurazione

A seconda del vettore scelto per la spedizione, gli articoli contenuti nel pacco non sono assicurati nella stessa misura. Vi consigliamo di scegliere il vettore che offre la migliore assicurazione per il vostro articolo.

La Poste offre la migliore assicurazione per gli articoli di lusso. In caso di perdita o danneggiamento del pacco, l’oggetto può essere assicurato per l’intero valore. Questo protegge sia voi che il venditore in caso di problemi durante il trasporto.

Mondial Relay e Chronopost offrono un’assicurazione più limitata, con un rimborso massimo di 25 euro e 33 euro, rispettivamente.

Siete pronte a fare veri affari d’oro su Vinted?

