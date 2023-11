Cosa mettere sotto lo smoking da donna? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tuxedo, il ritorno dello smoking da donna

Quando si parla di smoking si pensa subito al classico completo maschile, ma in realtà oggi il tuxedo è anche un capo femminile, elegante e sofisticato, adatto per eventi importanti o formali. Il primo smoking donna lo si deve a Yves Saint Laurent, nel corso degli anni Sessanta. Oggi è un capo molto richiesto, non solo dalle celebrities. Ormai la moda unisex va per la maggiore, basta pensare ad esempio alla cravatta, oggi uno degli accessori più di tendenza nella moda femminile. Al giorno d’oggi esistono diversi modelli di smoking da donna, il completo perfetto per sentirsi super eleganti. La giacca infatti può essere slim, a bolero oppure anche oversize, mentre i pantaloni possono essere morbidi, a sigaretta o anche corti. Ma, cosa mettere sotto allo smoking da donna? Vediamolo adesso insieme.

Tuxedo, cosa mettere sotto lo smoking da donna: 5 idee da provare

Come abbiamo appena visto, lo smoking da donna è un completo molto amato, perfetto da indossare in occasione di eventi importanti e formali. Ritenuto per troppo tempo solamente un capo maschile, grazie a Yves Saint Laurent, il tuxedo è diventato anche simbolo di potere femminile. Se avete o volete acquistare anche voi uno smoking da donna ma non sapete cosa mettere sotto, ecco 5 idee da provare:

Camicia : l’abbinamento classico è quello con la camicia. Indossare una camicia bianca sotto lo smoking è l’ideale per una serata elegante, è la perfetta alternativa al vestito. Al posto della camicia si può anche optare per un top. Ai piedi invece un bel paio di décolleté o delle scarpe stringate. A completare il look dei gioielli minimal.

: l’abbinamento classico è quello con la camicia. Indossare una camicia bianca sotto lo smoking è l’ideale per una serata elegante, è la perfetta alternativa al vestito. Al posto della camicia si può anche optare per un top. Ai piedi invece un bel paio di décolleté o delle scarpe stringate. A completare il look dei gioielli minimal. Versione casual : se si vuole ottenere un look più casual, è possibile indossare solamente la giacca dello smoking e abbinarla a un paio di jeans, a una maglietta o a un body. Ai piedi invece un paio di sneakers. Viceversa anche i pantaloni possono essere indossati senza la giacca, magari abbinati a una maglia informale.

: se si vuole ottenere un look più casual, è possibile indossare solamente la giacca dello smoking e abbinarla a un paio di jeans, a una maglietta o a un body. Ai piedi invece un paio di sneakers. Viceversa anche i pantaloni possono essere indossati senza la giacca, magari abbinati a una maglia informale. Versione sexy: se invece volete osare, potete indossare la giacca senza mettere la classica camicia. In questo caso è ovviamente fondamentale che i lembi della giacca non si sollevino. A completare il look una collana.

se invece volete osare, potete indossare la giacca senza mettere la classica camicia. In questo caso è ovviamente fondamentale che i lembi della giacca non si sollevino. A completare il look una collana. Cravatta, fiocco: nell’ultimo periodo la cravatta è diventata uno degli accessori must have anche del guardaroba femminile, quindi è perfetta da abbinare al proprio tuxedo. Altrimenti vanno benissimo anche il papillon oppure un fiocco.

nell’ultimo periodo la cravatta è diventata uno degli accessori must have anche del guardaroba femminile, quindi è perfetta da abbinare al proprio tuxedo. Altrimenti vanno benissimo anche il papillon oppure un fiocco. Accessori: fondamentali sono anche gli accessori. In primis le scarpe, con il tuxedo sono preferibili le scarpe con il tacco, meglio se a spillo. Perfette ad esempio le francesine con i lacci. Per quanti riguarda invece le borse, la scelta perfetta è quella rappresentata da una pochette o da una clutch, per dare quel tocco chic in più al nostro outfit.

E voi, cosa mettete sotto al vostro tuxedo?

