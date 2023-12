I collant colorati sono di forte tendenza per questo Inverno 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossarli seguendo lo stile di Caterina Balivo.

Inverno 2023, come indossare i collant colorati di Caterina Balivo

I collant sono tra le calze più amate dalle donne. Negli ultimi anni, oltre ai classici collant neri o color carne, sono di grande tendenza anche i collant colorati, non più quindi solamente per le bambine, ma anche per le donne adulte. Anche sulle varie passerelle abbiamo visto diverse modelle indossare recentemente collant di vari colori, da Valentino a Gucci, fino a Versace. Anche diverse celebrities non hanno rinunciato a sfoggiare un paio di collant colorati. Tra di loro troviamo anche Caterina Balivo che, di recente, ne ha sfoggiato un paio di colore viola. La conduttrice televisiva ed ex modella napoletana, ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram una carrellata di foto dove indossa un paio di collant di colore viola. Caterina ha deciso di indossare i collant viola abbinati a un vestito anch’esso viola e a un paio di décolleté a punta dello stesso colore, per un look total violet davvero super cool. Oltre ai collant viola indossati da Caterina Balivo, per questo inverno 2023 2024, e quindi anche per Natale, sono di grande tendenza i collant rossi e quelli bianchi. Entrambi i collant possono essere ad esempio abbinati a un paio di Mary Jane in vernice o in pelle, a un abito mini o a una mini gonna. Molto importante è poi la scelta degli accessori, perfetta una borsa dello stesso colore dei collant, per dare ancora più risalto all’outfit. Insomma, i collant colorati sono senza dubbio l’accessorio must have di questo Inverno 2023 2024. Cosa aspettate ad acquistarli?

Dove acquistare i collant colorati come quelli indossati da Caterina Balivo

Come abbiamo appena visto, i collant colorati sono l’accessorio must have dell’inverno 2023 2024. La conduttrice televisiva ed ex modella napoletana Caterina Balivo, li ha scelti di colore viola, abbinati poi a un vestito dello stesso colore, per un look monocromatico davvero glam. Vediamo adesso insieme dove potete acquistare dei collant colorati come quelli indossati dalla Balivo:

Goldenpoint: Collant Coprente Lucido. Disponibile in tre colori diversi, ovvero viola, nero e verde. Corpino con cinturino anatomico, cuciture comfort e tassello igienico. Potete acquistare questi collant anche su Amazon al costo di 10 euro .

Collant Coprente Lucido. Disponibile in tre colori diversi, ovvero viola, nero e verde. Corpino con cinturino anatomico, cuciture comfort e tassello igienico. Potete acquistare questi collant anche su Amazon al costo di . Calzedonia: qui potete trovare i Collant Comfort Total 50 Denari Soft Touch. Si tratta di collant da donna coprente 50 denari con morbida microfibra, fascia in vita comfort e tassello in cotone. Disponibili in ben 20 colori doversi, tra i quali rosso, bianco, blu, fuxia e marrone. Il costo di questi collant è di 7 euro.

E voi, cosa state aspettando per acquistare un paio di collant colorati da sfoggiare durante questo inverno 2023 2024?

