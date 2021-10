Il Collegio è un format televisivo italiano che si ispira a quello inglese dal titolo: “That’ll Teach ‘Em“. Vincenzo Rubino è uno degli studenti di questa edizione 2021: scopriamo chi è, quali sono i suoi interessi e tutto quello che possiamo sapere sul suo carattere.

Chi è Vincenzo Rubino

Vincenzo Rubino è nato a Bari e ha 16 anni. Ha capelli e occhi scuri, si definisce viziato e manipolatore e questo viene confermato dai suoi genitori.

È un ragazzo molto furbo e, grazie a questa sua caratteristica, riesce a cavarsela in ogni situazione, anche per quanto riguarda il suo comportamento a scuola. Da questo punto di vista, va detto, infatti, che è molto fantasioso, visto che ha addirittura inventato un lutto in famiglia per non essere interrogato.

Al centro dei suoi interessi c’è solo e esclusivamente la danza, a cui Vincenzo Rubino si dedica da quando aveva 9 anni e da cui ha già avuto tante soddisfazioni. Ha vinto, infatti, molti premi in diverse competizioni in giro per l’Italia.

Danzare per lui è il sogno da portare avanti nella vita. Come racconta nel suo profilo Instagram, ha sofferto molto questo lungo periodo di pausa forzata, per lui è stato davvero molto dura.

Quello che, quindi, più vorrebbe è tornare a danzare, ad allenarsi, a perdersi e muoversi nella musica e nel ballo.

Il suo cavallo di battaglia come ballerino è il genere hip hop e, infatti, nel suo profilo Instagram si presenta semplicemente come “Dancer of hip hop” e ha postato molti video nelle “Stories” che raccontano questa sua passione, tra cui quelli delle gare.

Vincenzo Rubino e Il Collegio

Il look di Vincenzo è quello di un ragazzo che vuole a tutti i costi seguire la moda e il trend del periodo. Confessa, tranquillamente, di non preoccuparsi del costo dei vari capi di abbigliamento, t-shirt, scarpe, pantaloni, visto che, come racconta, ci pensano i suoi genitori! E da quello che si è capito finora, sa benissimo come ottenere quello che vuole.

Questo suo modo di comportarsi, secondo sua mamma, avrebbe bisogno di essere migliorato. Vincenzo dovrebbe diventare un po’ più disciplinato e un po’ meno menefreghista.

Partecipare a Il Collegio potrebbe, quindi, essergli utile, anche se non sappiamo come reagirà alle regole che gli saranno imposte per tutta la durata del docu-reality, tra cui quella di indossare una divisa!

Questa, però, secondo i suoi genitori, potrebbe essere l’occasione giusta per farlo maturare e cambiare qualcosina del suo carattere: andrà così?

