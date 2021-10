Il Collegio è la trasmissione di Rai 2 che porta gli studenti indietro nel tempo. In ogni edizione, infatti, i ragazzi che hanno partecipato hanno dovuto adeguarsi allo stile dell’epoca in cui si era deciso di ambientare la trasmissione. Si è cominciato con il 1960 e la prossima edizione 2021, la numero 6, sarà, invece, ambientata nel 1977: l’anno in cui, tra le altre cose, scoppiò il fenomeno dalla disco music.

La voce narrante di questa edizione, che avrà inizio il 26 ottobre, sarà quella di Giancarlo Magalli.

Federica Cangiano è una delle studentesse che fanno parte del cast, dovrà affrontare la sfida de Il Collegio 6 e arrivare a conseguire il diploma: scopriamo tutto su di lei.

Chi è Federica Cangiano

Quello che colpisce di Federica, a prima vista, è il suo aspetto acqua e sapone, di lei si notano subito i lunghi capelli di colore castano chiaro, lo sguardo molto intenso e curioso.

Ha un viso tenero e molto espressivo, ma quello che caratterizza Federica Cangiano è, senza nessun dubbio, il suo carattere molto deciso, allegro e, a detta dei genitori, anche parecchio testardo.

È nata e vive a Napoli con la sua famiglia e si considera particolarmente orgogliosa di questa sua appartenenza e della sua città. È una ragazzina estroversa e chiacchierona: caratteristiche che sicuramente la rendono molto simpatica nel gruppo dei suoi amici, ma che – come lei stessa ammette – la sminuiscono agli occhi dei professori e le abbassano la media scolastica.

I gusti di Federica Cangiano

Federica si racconta brevemente nel suo profilo Instagram con una frase in inglese che può essere tradotta così: “L’eleganza non sta nell’essere notati, ma nell’essere ricordati.”.

È, quindi, una ragazzina dai gusti sobri. Il suo stile è semplice e curato: usa poco make-up, giusto l’essenziale per sottolineare le labbra e gli occhi, indossa jeans, t-shirt chiare e sneakers oppure mini abiti neri con gli stivali.

Federica Cangiano non vuole apparire a tutti i costi per il suo aspetto, ma per il suo modo di fare. E, certo, non nasconde la sua bella forza di volontà quando dice di essere, sì, piccola, ma di poter diventare anche di 2 metri, se necessario! Sarà una bella lotta, quindi, quella che si prepara a fare all’interno de Il Collegio 6.

Il legame con i genitori

Più che lasciare i Social, il cellulare e tutte le altre comodità tecnologiche del 2021, il suo punto debole durante la trasmissione potrebbe essere il forte attaccamento alla famiglia.

Federica, infatti, è molto legata ai suoi genitori e questo periodo di lontananza che dovrà affrontare nel Collegio potrebbe, alla lunga, diventare difficile, ma non impossibile da superare.

È sicuro che ce la metterà davvero tutta per andare avanti nella trasmissione. Sarà proprio la sua testardaggine a diventare un vantaggio, a darle un grande aiuto per i mesi da trascorrere lontana da casa.

Ambiziosa, sicura di sé e decisa, Federica Cangiano lo ha già detto in modo chiaro: vuole a tutti i costi arrivare al traguardo finale e prendere il diploma!