Vincent Cassel ha ufficializzato la storia d’amore con Narah Baptista. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscere meglio la nuova fidanzata dell’ex marito di Monica Bellucci.

Vincent Cassel ufficializza la storia con Narah Baptista: chi è la nuova fidanzata?

L’attore Vincent Cassel dopo la fine dei matrimoni, prima con Monica Bellucci, poi con Tina Kunakey, ha una nuova fidanzata. Il suo nome è Narah Baptista, fotomodella di 27 anni. Ha ufficializzare la storia è stata la stessa Narah pubblicando uno scatto di loro due insieme su Instagram, in occasione del 57esimo compleanno dell’attore francese. Nella foto in questione, pubblicata nelle storie dalla modella, si vede Narah abbracciata a Vincent, con la Tour Eiffel a fare da sfondo, il che non fa che confermare le voci secondo cui i due si stavano frequentando. Come didascalia, la giovane modella ha scritto semplicemente “Buon compleanno tesoro“. I due sembrano molto felici ma, chi è Narah Baptista? Come appena detto è uno modella e ha 27 anni e ha origini brasiliane e australiane. Nel 2020 ha partecipato a Miss Universo Australia. Già da qualche mese si vocifera che tra lei e Vincent Cassel ci sia una relazione, i due infatti sono stati visti insieme mentre partecipavano a un evento a Rio De Janeiro e sono stati fotografati mentre si scatenavano l’uno accanto all’altra durante un party al Renascença Clube. Quello che ha colpito è anche la profonda somiglianza con Tina Kunakey. Non si hanno molte altre notizie riguardo a Narah Baptista, se volete saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi a oltre 63mila follower.

Tutti gli amori di Vincent Cassel

Vincent Cassel è un famoso attore francese, noto nel nostro Paese non solo per i suoi tanti film ma anche per essere stato sposato per tanti anni con Monica Bellucci. Lui e Monica si sono conosciuti sul set del film francese “L’Appartamento” e si sono innamorati. Si sono sposati nel 1999 a Montecarlo e la loro è stata una delle relazioni più ammirate e chiacchierate del periodo. Dal loro amore sono nate due figlie, Deva, che oggi ha 19 anni, e Léonie, che oggi ha 12 anni. Poco dopo la nascita di Léonie, sono cominciate a circolare le voci di una crisi tra la Bellucci e l’attore francese, fino a quando la stessa Bellucci ha annunciato, nel 2013, la fine del loro matrimonio, dopo 15 anni insieme. Nel 2018 Vincent Cassel si è sposato nuovamente, con la modella Tina Kunakey, di ben trent’anni più giovane di lui. I due hanno avuto una figlia, Amazonie, che oggi ha 3 anni. I due sono sempre sembrati molto affiatati, fino a qualche mese fa, quando hanno messo fine alla loro relazione. Vincent Cassel sembra adesso aver ritrovato l’amore accanto alla modella Narah Baptista, che tra l’altro assomiglia davvero tantissimo a Tina.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Jannik Sinner, chi è la fidanzata Laura Margesin?

Jimmy Ghione ha una nuova fidanzata, ex concorrente dell’Isola dei Famosi