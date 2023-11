Chi è Laura Margesin, la nuova fidanzata diìel tennista altoatesino Jannik Sinner? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Laura Margesin, chi è la fidanzata di Jannik Sinner?

Jannik Sinner è sicuramente lo sportivo italiano del momento, il raggiungimento della finale agli ATP di Torino è stato senza dubbio un grande passo avanti per la sua carriera di tennista, a prescindere dalla sconfitta finale, contro comunque il numero 1 al mondo, ovvero Nole Djokovic. Per quanto riguarda la sua vita privata, Jannik Sinner pare essere molto riservato ma, da un pò di tempo, stanno circolando delle voci su quella che potrebbe essere la sua nuova fidanzata. Si tratterebbe della modella indossatrice Laura Margesin, originaria, proprio come Sinner, dell’Alto Adige. Ha 23 anni e ha già collaborato con diversi marchi importanti a livello internazionale. Nel 2019 si è diplomata alla Business School di Merano, per poi lanciarsi nel mondo della moda. Lei e Jannik sono stati visti insieme già lo scorso mese di febbraio e Laura è stata anche vista assistere a uno degli incontri di Sinner al Foro Italico di Roma, durante gli Internazionali di tennis. Non abbiamo altre notizie riguardo Laura Marchesin, né possiamo essere del tutto certi che tra lei e Sinner ci sia una relazione, anche se tutto fa pensare proprio di sì. Vedremo se uno dei due uscirà allo scoperto ufficializzando o meno la relazione. Se volete saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che, a oggi, conta già 116mila follower.

Jannik Sinner, la sua vita privata

Come abbiamo appena detto, il giovane tennista italiano Jannik Sinner è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. In una recente intervista aveva dichiarato che comunque, al primo posto, per lui c’è sempre il tennis: “prima di andare a letto, penso a come migliorare il mio gioco”. Durante le prime gare importanti della sua carriera, il giovane altoatesino era accompagnato dalla modella Maria Braccini. La storia d’amore tra i due è però terminata probabilmente per le continue assenze di lui, impegnato in giro per il mondo per gli incontri di tennis. Anche se, a quanto si era letto sul web, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata una foto pubblicata dalla modella che avrebbe fatto andare Sinner su tutte le furie. Adesso sembra proprio che Jannik Sinner abbia una nuova fidanzata, coetanea e conterranea, la modella indossatrice Laura Margesin. Visto però la voglia di riservatezza di Jannik Sinner, non sarà facile avere conferme o meno circa questa nuova relazione. Visto poi il motivo per cui è finita con Maria Braccini, sembra difficile che possa essere Laura Margesin ha confermare sui social network la relazione con il giovane tennista italiano, destinato a diventare uno dei tennisti più forti della nostra storia. Staremo a vedere.

