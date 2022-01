Sono il gruppo rock del momento, e il loro successo è a tutti gli effetti mondiale. Siamo abituati a vederli durante i loro concerti e spettacoli, con abiti provocanti e tenute punk. Ma com’erano i Maneskin da piccoli? Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono poco più che ventenni, e sembrano risalire solo a ieri le foto che li ritraggono mentre suonano per strada a Roma.

Quello appena passato è stato un anno pieno di successi per loro: dalla vittoria di Sanremo 2021 e dell’Eurovision fino al Coachella Festival a cui parteciperanno questa estate. Ma cosa è rimasto in loro degli anni dell’infanzia?

I Maneskin da piccoli: Damiano David

Sono ormai conosciuti e apprezzati in tutto il mondo dopo il grande successo ottenuto nel 2021, ma anche i Maneskin sono stati piccoli come tutti noi. Il più grande del gruppo (il cantante Damiano David) ha 23 anni quest’anno: nonostante la giovane età, o forse proprio grazie ad essa, sono stati in grado di calcare con sicurezza alcuni dei palchi più famosi del globo.

Il loro profilo su Instagram conta più di 5.8 milioni di followers, e proprio qui sono state pubblicate recentemente delle foto che ritraggono i Maneskin da piccoli.

Le immagini hanno subito conquistato il mondo del web, dando vita a numerosi commenti sui social. A suscitare scalpore più di tutte è stata sicuramente la foto che ritrae il frontman Damiano David. Irriverente sin da bambino, lo scatto lo ritrae mentre gioca con una sigaretta (ovviamente spenta).

Il look da duro e ribelle è già evidente nello sguardo provocatorio e nei cappelli lunghi, come un rocchettaro vero.

Victoria de Angelis da piccola

Non solo Damiano: anche gli altri componenti della band italiana hanno condiviso foto che li ritraggono da piccoli. A colpirci è anche l’aspetto della bassista del gruppo, Victoria De Angelis. Nello scatto condiviso su Instagram infatti vediamo una bambina quasi angelica. Capelli biondissimi e lunghi, occhi chiari e un paio di guance da cherubino.

Sicuramente un look ben diverso da quello sfoggiato oggi, in cui predominano colori forti come il nero e il rosso, accompagnati da un make up ben marcato. L’animo rock è comunque già presente anche nella foto da bambina, e lo dimostrano lo sguardo fiero dritto in camera e lo stile sfoggiato.

Ethan Torchio e Thomas Raggi

Altrettanto angelico da bambino è Ethan Torchio, il batterista dei Maneskin. Gli occhi scuri gli conferiscono già da piccolo uno sguardo profondo e penetrante, che coinvolge chiunque lo guardi. A colpirci nel suo caso sono soprattutto i capelli corti e con la frangetta, decisamente diversi dalla chioma lunga e fluente che sfoggia oggi.

Non manca poi uno scatto che ritrae anche il chitarrista della band: Thomas Raggi è assolutamente riconoscibile nella foto che gli è stata scattata. Lo spettatore è sicuramente colpito dalla quantità di lentiggini che decorano il suo viso, e dai capelli corti così diversi dal taglio rock che sfoggia oggi.