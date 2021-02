Un mix di talento e grinta, uniti a uno stile unico: ecco chi è Victoria De Angelis, la bionda bassista dei Maneskin.

Victoria De Angelis: chi è?

Victoria De Angelis è la giovanissima bassista dei Maneskin. Sul palco del Festival di Sanremo 2021 si presentano tra i big con la canzone Zitti e Buoni.

Nata il 28 aprile 2000 a Roma, ha origini danesi, come testimoniano i biondissimi capelli e gli occhi azzurri.

Inizia a suonare la chitarra molto presto, all’età di 8 anni e prosegue con il basso dagli 11-12 anni.

Gli anni in cui frequenta il liceo sono fondamentali in quanto conosce il chitarrista Thomas Raggi, con cui nel 2015 fonda il gruppo dei Maneskin, insieme al cantante Damiano David e al batterista Ethan Torchio.

Il nome del gruppo deriva dal danese e significa “chiaro di luna”.

Piccola ma ribelle, Victoria De Angelis è l’anima femminile del gruppo ed è una grandissima appassionata di moda. Proprio per questo è lei la curatrice dei look e dello stile dei Maneskin, che si presentano sempre perfetti e super chic. In particolare, Victoria e Damiano hanno uno stile inimitabile. La De Angelis ha più volte cambiato taglio di capelli: da ricci e indomabili a lisci e con una frangia bon ton.

La bionda bassista è molto seguita sui social ed è presa come esempio da moltissime ragazze. Su Instagram vanta 287 mila followers che la supportano quotidianamente. Nonostante ciò non si sa molto della sua vita privata. Per anni sono girati gossip che la volevano impegnata proprio con Damiano David, l’eccentrico cantante della band. I due però non hanno mai confermato queste indiscrezioni e sembra siano solamente ottimi amici.

Bassista dei Maneskin

Victoria De Angelis diventa super famosa in tutta Italia insieme agli altri componenti dei Maneskin grazie alla partecipazione, nel 2017, a X Factor 11. Lo stile unico del gruppo, la loro tenacia e il loro indiscutibile talento hanno conquistato l’intero pubblico.

Guidati da Manuel Agnelli, si fanno notare soprattutto per il loro singolo Chosen, che scala le classifiche e consacra il gruppo come una delle migliori promesse del panorama musicale italiano. Una volta usciti da X Factor, sfornano due canzoni che diventano grandi successi: Morirò da Re e Torna a Casa.

Negli anni sono stati impegnati in vari tour per tutta Italia e in occasione dell’uscita del loro album Il ballo della vita, in alcuni cinema è uscito il loro docufilm: This is Maneskin.