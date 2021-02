Sguardo profondo ed enigmatico, artista poliedrico, uomo riservato: scopriamo qui di seguito chi è Manuel Agnelli, cantautore, cantante, produttore discografico, musicista e fondatore e frontman dell’alternative rock band Afterhours.

Chi è Manuel Agnelli: vita e carriera

Classe 1966, Manuel Agnelli nasce il 13 marzo a Milano e cresce a Corbetta, in provincia di Milano.

Seppur consegue il diploma presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale I.T.A.S Bonfantini di Novara, da sempre coltiva la passione per la musica. Nel 1985 dà finalmente concretezza ai suoi sogni, fonda la band Afterhours insieme a Lorenzo Olgiati e Roberto Girardi. Di questo gruppo lui è la voce e il chitarrista. A loro si unisce dopo poco l’altra chitarra Paolo Cantù.

Nel 1989 Manuel fonda insieme ad altri musicisti l’etichetta discografica Vox Pop che in breve tempo si classifica come tra le più affermate a livello nazionale.

In cinque anni, arriva a produrre circa una novantina di dischi.

Tornando all’alternative rock band di Manuel, questo pubblica diversi album, riscuotendo fin da subito un enorme successo. Ad esempio, l’album All The Good Children Go To Hell viene identificato dalla rivista italiana Il Mucchio Selvaggio come tra i dieci migliori album degli anni ’80.

Dal palco alla tv ai libri

Nel gennaio 1993 avviene la sua prima apparizione televisiva sulla RAI, quando insieme al gruppo musicale La Crus partecipa ad una puntata del programma Tortuga. Da lì in poi la sua professione di artista si amplierà sempre più, coinvolgendo anche il lavoro in televisione. Tra quelli più recenti, ci sono da citare X Factor come giudice (insieme al rapper Fedez) e Ossigeno come conduttore.

Ma non è finita qui: oltre al palcoscenico, alla televisione, scrive e pubblica due libri presso Ultrasuoni il primo e Mondadori il secondo, rispettivamente nel 1999 e nel 2000. I titoli sono: I racconti del tubetto e Il meraviglioso tubetto.

Dai tour all’impegno “musicale”

Insomma, come abbiamo visto, Manuel è un artista a tutto tondo, che non si specializza in un solo ambito, ma è un vero e proprio animo poliedrico. Da cantautore a produttore discografico, da chitarrista a giudice musicale fino a conduttore televisivo. Lui respira, si nutre di musica e si batte per questa, a tal punto che nel febbraio del 2015 ottiene dalla SIAE un impegno molto importante. Ciò consiste nel ridisegnare in maniera più equa la partizione degli introiti dei diritti d’autore, a non far pagare la quota di iscrizione ai cantanti under 30 e a emettere uno sconto sulla cifra pattuita per le esibizioni.

Ma non è finita qui ovviamente: fonda dei circoli culturali come quello di Milano il Germi, collabora con diversi artisti, cantanti e produttori musicali per tour, album e canzoni. In mezzo a tutto questo, non ci dobbiamo dimenticare dei suoi tour con gli Afterhours!

Dulcis in fundo, nel 2018 presta la voce al personaggio Caravaggio nel film dedicata al pittore, prodotto da Sky. E tra i tanti premi e riconoscimenti ricevuti nell’arco della sua carriera, nel 2019 riceve dalla Camera dei deputati il Premio America della Fondazione Italia USA.

Ma se ancora non lo sapevate, il talentuoso Manuel Agnelli parteciperà al Festival di Sanremo 2021 nella terza serata dedicata ai duetti e alle cover, dove duetterà con i Maneskin. Avete già letto chi parteciperà al Festival Sanremo 2021?