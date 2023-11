Esiste uno zaino perfetto come bagaglio a mano per i viaggi che è diventato virale su TikTok. Un prodotto assolutamente da comprare con il Black Friday, ideale per gli amanti dei viaggi.

Viaggi, lo zaino virale perfetto come bagaglio a mano da comprare con il Black Friday

Venerdì 24 novembre 2023 è la giornata in cui inizia il tanto atteso nuovo Black Friday, con sconti davvero molto convenienti, soprattutto in vista delle feste di Natale. Ci sono tantissimi prodotti in offerta sul web, alcuni dei quali davvero molto utili e decisamente imperdibili. Uno di questi è diventato anche il nuovo protagonista assoluto di moltissimi video su TikTok, tanto da diventare virale. Stiamo parlando dello zaino perfetto come bagaglio a mano, che ha raccolto migliaia di contenuti sotto il nome di viral backpack. Gli utenti sono tutti d’accordo sull’esaltare le sue ottime qualità di capienza, resistenza e praticità. Si tratta di un vero e proprio alleato per tutti coloro che amano viaggiare, perché risulta essere il bagaglio a mano perfetto. La buona notizia è che questo modello di zaino, ma anche molti altri identici a questo, si trovano in sconto su Amazon in occasione del Black Friday 2023.



Viaggi, lo zaino virale perfetto come bagaglio a mano: i dettagli

Nei vari video che sono diventati virali vengono evidenziate le caratteristiche di questo zaino, che sta facendo innamorare tutti. Prima di tutto, lo zaino è delle dimensioni perfette per essere accettato come bagaglio a mano dalle principali compagnie aeree, e questa è la caratteristica che lo ha reso virale. Le dimensioni indicative per questa tipologia di zaini sono 43 cm x 30 cm x 20 cm. Dimensioni che lo rendono decisamente perfetto per brevi viaggi fuoriporta. Un’altra caratteristica molto apprezzata di questo zaino è la grande quantità di tasche e scomparti segreti, di ogni genere. Ne potete trovare una per separare le scarpe dal resto del contenuto, una con rivestimento impermeabile per i prodotti beauty, due frontali e una sul retro, nascosta a livello della bassa schiena, per contenere i documenti più importanti e anche uno scomparto specifico per il computer e il tablet. Non manca neanche la comodità della porta di ricarica USB e una tasca elastica per la borraccia. Secondo gli utenti di TikTok, che hanno reso questo zaino virale, si tratta di un bagaglio a mano capiente. Ci stanno almeno due cambi di pantaloni e magliette, biancheria e un paio di scarpe, oltre a tutti gli accessori. È anche molto comodo da portare grazie agli spallacci ergonomici e allo schienale traspirante. Si tratta sicuramente di un prodotto molto utile, per questo si consiglia di approfittare del Black Friday per acquistarlo e farsi trovare pronti per i prossimi viaggi.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: