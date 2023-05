Vestito con t-shirt sotto: la tendenza per la Primavera/Estate 2023

Tra le tendenze moda più amate per la Primavera/Estate 2023 troviamo il vestito indossato con la t-shirt sotto. Ecco come abbinarlo.

Direttamente dagli anni ’90, la combo evergreen vestito e t-shirt colpisce ancora: già protagonista delle scorse stagioni, sta tornando per la Primavera/Estate 2023. Scopriamo insieme tutti gli abbinamenti di tendenza. Tante idee da cui prendere ispirazione per i nostri look.

Vestito con t-shirt sotto: tendenza moda Primavera/Estate 2023

La combo vestito e t-shirt sta conquistando davvero tutti. Permette di avere un look casual ma al tempo stesso alla moda. Oltre ad essere adatto ad ogni occasione, è facile e veloce da ricreare. Un look comodo, versatile e glamour che sicuramente avrete già visto nell’amatissima serie Friends, con il trio di amiche Rachel, Monica e Phoebe, o nell’iconico film Ragazze a Beverly Hills con la protagonista Cher. Qui di seguito vi elenchiamo una serie di abbinamenti per poter replicare al meglio tutti quei meravigliosi outfit.

Come indossare vestito e t-shirt? Tutti gli abbinamenti

Vestito con t-shirt bianca

L’abbinamento più classico ed intramontabile è quello con una semplice t-shirt bianca e aderente, reperibile anche in negozi come Zara, Stradivarius e H&M. Indossato poi un abitino corto, nero, con lunghezza fino al polpaccio. Ideale per le giornate più calde.

Vestito e t-shirt con scritte Da indossare con un abitino corto, è possibile optare anche per una t-shirt dalla vestibilità più morbida ed impreziosita da scritte o disegni, per rendere il look più casual e grintoso.

Vestito con t-shirt a righe

Se siete amanti del vestito indossato con la t-shirt sotto, non potete non provare la combo con la maglietta a righe. Carinissima per la stagione estiva, soprattutto se abbinata ad un giacchetto di jeans, altro capo di tendenza molto richiesto per questa Primavera/Estate 2023.

Vestiti lunghi, sottoveste, colorati

Non avete abitini neri nel vostro armadio? Non temete! Questo look può essere realizzato anche con numerosi modelli di vestiti: sottoveste, lunghi, colorati, in pizzo, di pelle… Aggiungete una t-shirt sotto ed il gioco è fatto.

Vestito con t-shirt in ufficio

Non solo per il tempo libero. Questo modello è perfetto da indossare anche in ufficio. Il caldo comincia a farsi sentire e siete stanche di indossare i soliti jeans? Un’idea potrebbe essere quella di abbinare un vestito lungo, dai colori neutri, con una t-shirt bianca. Aggiungete poi un blazer e siete pronte per affrontare la vostra giornata lavorativa.

Come completare il look? Scarpe, borse e gioielli

Per completare al meglio il duo vestito e t-shirt bisogna scegliere con attenzione anche gli accessori. Partiamo subito dalle scarpe. Per un outfit sportivo, scegliete delle sneakers, delle ballerine o dei sandali bassi. Se invece volete optare per uno stile elegante, abbinate dei sandali con tacco. Per quanto riguarda la borsa potete abbinare numerosi modelli: dalla mini bag, alla shopper di paglia, fino ad arrivare ad una borsa oversize… date libero sfogo alla vostra creatività. Molto graziose anche le borse crochet. Immancabili ovviamente gli accessori, impreziosite il tutto con collane, orecchini e bracciali.