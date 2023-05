Giubbino di jeans: le tendenze della primavera estate

Il giubbino di jeans si presenta in tanti modelli per la primavera: oversize, con strass e perle per adattarla ai gusti di ognuno.

Sono davvero tanti i capi che si possono indossare in questa stagione che, complici le temperature, necessita di qualcosa di leggero e, al tempo stesso fresco. Un capo come il giubbino di jeans è l’ideale anche per i tanti modelli a disposizione e le tendenze in voga in questa stagione. Qui alcune idee e consigli su come indossarlo.

Giubbino di jeans

Un capo che è perfetto per la stagione primaverile, soprattutto da indossare la sera. Il giubbino di jeans è un capo che continua a piacere e ad attirare i giovani, anche perché risulta essere pratico, trendy, alla moda e soprattutto con tantissimi modelli su cui puntare. Inoltre, si adatta a qualsiasi outfit per un look ogni volta diverso.

Nato inizialmente come capo maschile, quindi adatto agli uomini, pian piano, si è poi imposto come indumento del guardaroba femminile e oggi è considerato una vera e propria eccellenza di cui è impossibile fare a meno. Un capo glamour e un modello chiave della bella stagione da indossare quando le temperature sono più piacevoli e miti.

Il giubbino di jeans è molto amato proprio perché versatile, oltre a essere comodo, alla moda, casual, ma anche sportivo. Risulta essere sia un capo o giacca dallo stile grintoso, ma anche glamour. Perfetto da indossare per andare a scuola, ma anche per la sera per andare al cinema in modo da creare sempre diversi e originali.

Inoltre, per via del materiale e del tessuto con cui è realizzato, ma anche dei colori, è possibile personalizzarlo in modo da indossarlo con qualsiasi altro capo. Si adatta anche a ogni fisicità, per cui possono indossarlo tutte, compreso ci ha i fianchi importanti. Si può abbinare con camicie, felpe, look romantici, ecc.

Giubbino di jeans: le tendenze

Definito come capo glamour, il giubbino di jeans si adatta perfettamente alla stagione primavera estate anche grazie ai tanti modelli e alle tendenze proposte in passerella e dalle influencer in modo da trovare punti di ispirazione. Un capo chiave della bella stagione proposto in varianti pop, crop, con finiture di impatto e dettagli particolari.

Si trovano infatti modelli dai pattern colorati, passando per quelli oversize. Il modello crop, quindi corto, simile a un top, è molto amato dalla generazione Z che vogliono mettersi in mostra. Varia anche il colore: non solo il classico denim, quindi blu jeans, ma anche il nero elegante oppure tonalità vivaci come il giallo, il rosa e l’arancione.

I brand come Liu Jo, puntano anche a modelli di giubbino di jeans con strass e perle per un tocco maggiormente glamour e alla moda. Una declinazione amata soprattutto da coloro che vogliono dare un tocco di eleganza e romanticismo a questo capo. Gli stilisti hanno esagerato proponendolo anche con pelliccia per le serate più fresche.

In questo caso, si caratterizza per toppe e pattern che prendono d’ispirazione dal mondo della musica e del cinema con modelli che si adattano a ogni sitle. Si può anche prendere ispirazione dalle influencer che lo propongono con stampe o dal taglio vintage oppure toppe sui gomiti. Presente anche nella versione blazer, molto elegante e bon ton.

Giubbino di jeans: le proposte Amazon

Un tipo di giacca disponibile sul noto e-commerce con offerte e sconti da non perdere. Se si clicca la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i tre migliori modelli di giubbino di jeans scelti tra quelli maggiormente voluti e desiderati accompagnati da una descrizione dettagliata di ciascuna tipologia.

1)Only giacca in jeans

Il noto marchio di abbigliamento, molto amato e in voga, propone questo giubbino di jeans dal taglio medio, in cotone ed elastan. La chiusura è a bottini e lo stile del collo è classico. Una giacca in jeans disponibile fino alla taglia 48.

2)Liangzhu giubbino donna

Un modello di giubbino in jeans casual corto, dalla manica lunga in miscela di cotone. Una giacca blouson adatta per le vacanze e per ogni giorno. Molto comoda da indossare.

3)Hebzn giacca di jeans

Un modello molto corto con risvolto, casual a coste. Adatta per giornate fresche grazie ai suoi tessuti morbidi. Molto delicata sulla pelle. Ha uno stile comodo con manica corta. Il collo è con revers a 3/4 e chiusura monopetto con due tasche. Disponibile nei colori bianco, porpora, blu, rosa e giallo.

Con il giubbino di jeans si possono anche abbinare dei pantaloni come i leggings di jeans per un look in denim.