Borse crochet: la tendenza per la primavera

Le borse sono accessori imprescindibili dal momento che completano il look e l’outfit di ogni donna. Per la primavera estate, le borse crochet sono tornate di moda grazie ai tanti modelli che si possono ordinare online. Qui sotto una panoramica delle migliori in modo da scegliere il modello maggiormente indicato per ogni esigenza.

Borse crochet

Un accessorio che, per la primavera, si arricchisce di tante nuove forme e modelli come le borse crochet, ovvero fatte all’uncinetto che tornano prepotentemente di moda. Un accessorio del genere è sicuramente molto indicato da indossare in primavera, anche perché colorato e quindi in tema con i fiori e la stagione delle piante.

inoltre, risulta essere particolarmente versatile dal momento che sono in grado di adattarsi a qualsiasi outfit e occasione. con questo tipo di accessorio è possibile divertirsi per creare look sempre diversi e nuovi di volta in volta, che sia per un pomeriggio di shopping, ma anche per la sera o per la spiaggia dal momento che l’estate è vicino.

Per la sera, le borse crochet in piccole dimensioni sono l’ideale per contenere l’essenziale di cui si ha bisogno, mentre per il giorno un modello maggiormente comodo e capiente permette di affrontare la routine quotidiana. il giallo, l’arancione e il rosa sono colori che ben si adattano alle serate e ai momenti mondani.

Inoltre, questo tipo di accessorio risulta essere molto facile da creare e realizzare anche a casa se si ha una certa predisposizione per i lavori manuali come l’uncinetto. Basta semplicemente scegliere il cotone e la stoffa maggiormente adatta in modo da creare diversi outfit perfetti per ogni momento e occasione.

Borse crochet: modelli primaverili

Sono degli accessori molto giocosi e le tendenze tendono a proporle proprio per la versatilità che da sempre contraddistingue le borse crochet che, anche per la primavera e l’estate 2023, si confermano l’oggetto must have. Si abbinano sia a look da città che per il mare con capi eleganti o informali per brillare ovunque e in ogni momento.

Si contraddistinguono per un design gioioso e versatile con rivisitazioni molto attuali che uniscono tessuti e materiali come rafia e pelle oppure loghi metallici e ricami o design floreaali. Il tessuto rafia è il protagonista anche grazie ai dettagli in oro come quelli proposti dallo stilista Valentino, uno dei marchi maggiormente iconici di sempre.

Ci sono anche modelli con catena dorata che è possibile portare sia a mano che a tracolla. Altri modelli sono maggiormente capienti oppure si caratterizzano per dimensioni molto piccole e compatte come una pochette per contenere soltanto portafoglio e cellulare, indicata per un look da sera o anche un cocktail party.

Marco Rambaldi, grande amante dell’uncinetto e dei lavori in questo modo, propone le borse crochet in versione mignon in cotone con la chiusura a cuore e in colori pastello come ci si aspetta dal periodo primaverile. Le pochette all’uncinetto sono un must, molto comode e pratiche, ma anche capienti. Le tipologie con le frange si adattano bene per i party o eventi all’aperto.

Borse crochet su Amazon

Un accessorio disponibile in varie dimensioni e formati su Amazon approfittando di sconti e promozioni. Cliccando sulla foto si visualizzano tutti i dettagli. Qui sotto una classifica con i tre modelli migliori di borse crochet che sono tra le più apprezzate e desiderate dalle consumatrici accompagnate da una recensione di ogni articolo.

1)Fairysan crochet sacs bandoulière sac

Una borsa o zainetto da portare sia a mano che a tracolla abbastanza ampia e capiente realizzata in corda di carta più paglia di grano. dotata di chiusura e si può indossare sia in spiaggia che all’aria aperta, ma anche per vacanze, appuntamenti, feste, ecc. Molto comodo e particolarmente indicato per la stagione estiva.

2)CTM borsa a tracolla

Un modello di borsa all’uncinetto in taglia unica di colore rosa, in sintetico con chiusura a cerniera. Una borsa particolarmente adatta per la stagione primaverile ed estiva disponibile nel colore rosa

3)Borse artigianali borsa crochet granny

Una borsa fatta a mano in vari colori pastello: giallo, rosa e lilla con i manici in juta. Un modello resistente, comodo e capiente, ma senza chiusura. Delicata e raffinata, indicata per ogni look da giorno e da sera.

Con le borse crochet, anche i vari accessori di tendenza per la primavera estate.