Per quanto la moda possa essere in continua evoluzione, ci sono alcune tradizioni che non muoio mai, soprattutto durante il periodo delle festività natalizie.

Il Natale 2022, infatti, tra novità e ispirazioni outfit diverse dal solito, non può non essere lo stesso senza il colore che da sempre lo contraddistingue, il rosso.

L’abito rosso a Natale è sempre un’ottima soluzione, ma quale scegliere? Vediamo insieme qualche idea ispirazione.

Natale 2022: l’abito rosso è l’evergreen di sempre

Legato a significati e valori tra loro contrastanti, il rosso è da sempre associato al Natale e, in veste di colore primario delle festività, non può assolutamente mancare negli outfit natalizi.

Se siete amanti dei look total red, non vi resta che scegliere un abito che possa adattarsi alla vostra personalità.

Sono tantissimi i brand che hanno fatto sfilare in passerella abiti rossi di ogni forma, lunghezza e decorazione; a quanto pare l’abito rosso a Natale continua a essere tendenza assoluta, quell’evergreen immortale che risolve ogni dubbio del “che cosa mi metto?”.

Pare che la vera tendenza del Natale 2022 stia tutta nel monocolore: sì a look rossi dalla testa ai piedi, accessori compresi. La scelta dell’abito dipenderà molto dai gusti, ma la proposta è molto ampia: a tubino, lungo, midi, corto, di pizzo, scollato o con spacco laterale, l’abito rosso può essere utilizzato sia al pranzo o, se volete osare un po’ di più, di sera con le amiche o per una cena speciale.

I vestiti rossi di maggiore tendenza per il Natale 2022

Se c’è un modello che a Natale 2022 andrà per la maggiore, questo è sicuramente il blazer dress. Chiamato anche vestito a giacca, l’abito in questione è una vera tendenza, anche in rosso. Può essere a doppiopetto, con le spalline leggermente imbottite e una scollatura sobria ma sensuale: il blazer dress è sempre una garanzia.

Se invece siete per il “classico”, il tubino può essere la soluzione perfetta: aderente nei punti giusti, lunghezza e spacco adatti a una serata di festa e, perché no, con una cintura sottile a enfatizzare la vita. Insomma, anche il tubino rosso fa sempre la sua bella figura. Abbinatelo a collant nere (anche ricamate), borse e gioielli ad hoc e il gioco sarà fatto.

Avete un pranzo in famiglia e volete restare un po’ più comode? Nessun problema, c’è sempre una soluzione in rosso. Nel caso potreste propendere per un abito in maglia total red, magari in lana grossa lavorata o anche un po’ più aderente in modo da esaltare le forme della vostra silhouette. A collo alto, monospalla o con scollo a V, l’abito in maglia rosso, magari accessoriato nel modo giusto, può essere una valida alternativa.

Per la sera, invece, potreste optare per un minidress total red o, volendo, una tuta intera sempre rosso Natale. In entrambi i casi, l’importante è riuscire a trovare i giusti accessori che vadano a valorizzare l’intero look. Sopra un bel capospalla lungo e oversize, magari nero, e tutto sarà perfetto: il rosso sarà sempre il protagonista e non vi farà di certo passare inosservate.

Infine, ma non per importanza, nulla vi vieta di osare un po’ di più: sì a paillettes, decorazioni in trasparenza, scollature sulla schiena e dettagli cut out. Il Natale è pur sempre una volta all’anno: divertitevi.