Il periodo delle festività si riempie di colori, di magia, di condivisione. A Natale si respira un’aria diversa e con essa si accende anche la voglia di splendere.

Tra addobbi sempre nuovi, luci bianche, palline nuove per l’albero, si inizia a pensare anche agli outfit da potere sfoggiare nei giorni più speciali dell’anno.

Che cosa indossare, quindi, a Natale 2022? Scopriamo insieme tutte le principali tendenze.

Natale 2022: gli outfit di tendenza per le feste

Il look tipico delle festività natalizie si accende di luminosità, di strass, di applicazioni extra shimmer capaci di illuminare anche la notte meno stellata. Per tradizione si tendono a preferire il nero e il rosso, i due colori immancabili, soprattutto a Natale.

La tendenza black & red è confermata, ma non mancheranno anche altre cromie; entrano in palette natalizia anche il blu e bluette intenso, il viola e il verde.

Tutti colori in grado di rendere originale il look e illuminarlo in pochi secondi.

Il Natale 2022 vede il grande ritorno degli abiti in maglia: caldi, morbidi, avvolgenti, sono perfetti da indossare durante il periodo delle festività. Non solo: gli abiti in maglia non per forza sono da associarsi a semplicità e banalità, anzi, possono presentare anche dettagli particolari come scollatura sulla schiena e décolleté, applicazioni luminose e aderenze nei punti giusti.

Se invece non siete delle amanti degli abiti in maglia, potreste optare per uno spezzato, composto da gonna e maglioncino in lana. In questo modo riuscirete a essere eleganti, raffinate, femminili e anche sensuali. In base alle vostre preferenze, dunque, sceglierete il modello di gonna che più vi si addice: sì alle minigonne a pieghe (tendenza dell’inverno 2022-2023), sì alle gonne lunghe plissé e sì alle gonne midi anche attillate. Potete giocare sulle combinazioni di colore o semplicemente optare per la monocromia: un look spezzato total black impreziosito da decorazioni luminose, ad esempio, potrebbe essere la soluzione perfetta.

Sempre apprezzato anche il look più casual: pantaloni di jeans, t-shirt o camicia (se di tonalità chiare tanto meglio) e, perché no, un bel blazer oversize rosso Natale. Il Natale 2022 non è solo gonne e vestitini, ma accoglie a braccia aperte i pantaloni in ogni loro forma e consistenza. Immaginatevi così: pantalone di seta lungo, blusa in tinta unita e pochette alla mano, nulla di più raffinato e originale.

Se siete amanti del velluto, invece, potreste indossare un paio di pantaloni velvet (magari rossi), abbinati a una blusa in fantasia: romantiche, chic e perfette per un bel pranzo in famiglia.

A Natale 2022 tutto è concesso, purché vi faccia sentire bene: che ne dite di un bell’outfit monocolore total red? Adatto alle più audaci, questo look non vi farà passare inosservate. Che sia un abito lungo rosso o un completo pantalone e maglioncino della stessa sfumatura, gli outfit monocolore si confermano stilosi e super raffinati.

Gonna e maglioncino, abiti mini o abiti lunghi, completi spezzati, stampe, tessuti: il Natale 2022 vi dà la possibilità di essere chi volete, come volete e con chi volete. L’importante, come sempre, è scegliere per sé stesse e trovare la luce che più ci si addice.