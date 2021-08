C’è stato un tempo in cui le future spose compravano riviste specializzate e conservavano le pagine con le immagini degli abiti più belli, per poi andare a visitare gli atelier insieme alle persone più care. Nell’era dei social network gli stessi atelier spostano le proprie vetrine direttamente su Instagram, offrendo un vero e proprio giro virtuale a chiunque abbia voglia di sognare un po’.

Vestiti da sposa Instagram

Future spose oppure semplicemente di inguaribili romantiche, a tutte è capitato almeno una volta di curiosare tra le pagine Instagram di qualche atelier o immaginarsi con addosso l’abito da sposa sfoggiato da un influencer. Dai brand specializzati più famosi all’Haute Couture, scopriamo quali si possono trovare sul social network.

Vestiti da sposa Instagram: quelli presenti sul social network

Romantico, estremamente femminile e dal sapore vintage.

Stiamo parlando dello stile Bohemien, ma nella sua versione più chic, tornato di moda ormai da qualche anno e molto spesso utilizzato soprattutto nel settore matrimoni.

Alle porte di Milano si trova l’atelier Ariel Spose, specializzato nella realizzazione di vestiti da sposa proprio in questo stile.

Si trova in Reggio Emilia l’atelier della stilista Alessia Baldi. La sua vasta selezione di vestiti da sposa trova un filo conduttore nell’intramontabile, elegante e delicato stile retrò. Le sarte dell’atelier sono a disposizione per personalizzare l’abito scelto in base ai desideri della sposa, con tessuti non solo di alta qualità, ma spesso anche in fibre naturali e con materiali eco-sostenibili.

È il 1975 quando le sorelle Giovanna e Marisa De Capitani, forti della loro esperienza nell’alta moda e nel design, decidono di aprire il loro primo atelier nel centro di Monza. Le spose di Giò è una realtà italiana ad oggi presente anche su Instagram che propone uno stile semplice, con lo scopo di valorizzare la sposa esaltandone la bellezza senza artefatti.

Specializzato in abiti da sposa e da cerimonia, l’Atelier Emé offre una vastissima selezione per soddisfare ogni tipo di preferenza, da uno stile più classico ad uno estremamente moderno. Inoltre, il servizio di sartoria è a disposizione delle spose più esigenti per studiare e realizzare insieme a loro l’abito perfetto.

Vestiti da sposa Instagram: quelli scelti dalle influencer

Se si parla di Instagram, non si può parlare di chi questo social lo anima, ovvero le influencer. Proprio l’Atelier Emé, tra le sue clienti può vantare anche la bellissima Paola Turani che ha scelto questo brand non solo per il suo matrimonio, ma anche per festeggiare insieme a parenti, amici e ovviamente ai followers, il gender reveal del figlio che sta per nascere. Si tratta di un trionfo di pizzo a balze, molto delicato anche nelle sue trasparenze.

Matrimonio, Instagram e abiti da sposa d’alta moda. Mixate il tutto e otterrete il grande giorno dei Ferragnez, ormai diventato ufficialmente il modo con cui riferirsi alla coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez.

L’imprenditrice digitale ha sfoggiato ben tre abiti tutti firmati Dior tra cui quello creato da Maria Grazia Chiuri per il celebre brand: un body in pizzo a dolcevita e maniche lunghe abbinato ad una pomposa gonna in tulle che nascondeva uno spacco vertiginoso.