Dal 28 ottobre sul canale Sky andranno in onda i Live di X Factor 2021. È il momento clou del programma. Dopo essere passati attraverso le varie fasi di selezione, gli artisti che sono stati scelti per far parte delle squadre dei quattro giudici passano adesso alla fase più importante.

Della squadra di Hell Raton fa parte Versailles: scopriamo chi è e qualche curiosità su di lui.

Chi è Versailles

Il suo vero nome è Luca Briscese, sappiamo che ha 24 anni e che la sua città di origine è Venosa, in provincia di Potenza. Pare sia stata sua madre a indirizzarlo verso la musica, che, quindi, non nasce come una sua passione spontanea. Nonostante questo, è diventata la sua strada e si è indirizzato verso generi diversi, dal grunge al rock, al metal, all’elettronica, dimostrando di avere, quindi, una personalità molto eclettica.

Il suo nome d’arte fa, naturalmente, riferimento alla reggia omonima e Luca lo ha scelto, perché vorrebbe anche lui costruire qualcosa di imponente e di particolarmente bello nel mondo della musica.

Look e vita privata

Della sua vita privata non si hanno notizie di alcun genere, se si vuole sapere Versailles chi è bisogna, quindi, ascoltare la sua musica. Dalle foto che ha postato su Instagram, si nota che Versailles è davvero un ragazzo molto originale.

Di sé stesso, però, dice di essere una persona con un carattere molto sincero e estroverso.

Il suo look è molto creativo, così come è la sua personalità: attualmente porta i capelli con un taglio a caschetto e colorati di un blu intenso.

Versailles, il “Kurt Cobain dell’autotune”

Il suo percorso nelle varie fasi di X Factor è stato un vero crescendo e anche qui si è messo in evidenza per la sua originalità.

Il suo brano inedito dal titolo: “Truman Show” è stato quello che gli ha permesso di passare la fase delle audizioni ottenendo i 4 Sì da parte dei giudici. Alla fase dei Bootcamp, Versailles ha fatto la cover del brano: “Goosebumps” di Travis Scott, che ha interpretato in maniera molto particolare, con un mash-up di un brano degli Alice in Chains. Nella fase degli Home Visit, invece, ha proposto un altro suo brano inedito, dal titolo: “Patico“.

Entrato nella squadra di Hell Raton, anche per lui inizia ora il momento dei Live. Nel frattempo, si è guadagnato un soprannome di tutto rispetto, per le sue caratteristiche Emma Marrone, infatti, lo ha definito il “Kurt Cobain dell’autotune“.