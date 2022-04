Veronica Cozzani, la madre di Belen Rodriguez, ha svelato ai fan perché non prenderebbe mai parte a un reality show tipo il GF Vip o L’Isola dei Famosi.

Veronica Cozzani e i reality show

A differenza degli altri componenti della sua famiglia (che hanno preso parte a svariati reality show) la madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, ha svelato i motivi per cui non parteciperebbe mai a un programma di questo tipo.

“Io non farò un reality per il tema del bagno. A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Poi ci sono le telecamere. Non avere un bagno per me non posso sopportarlo. No, mai nella mia vita potrei farlo. Mai proprio, sono l’unica in famiglia che non farà reality. Almeno uno ci sta dai.

No nemmeno in coppia con Cecilia andrei, ma solo per quel problema. Per me il bagno è un rituale. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca mai. Non fa par me, io posso soltanto cucinare. Non mi vedranno in questi programmi. Ma poi nessuno mi conosce dove vado? Scherzi a parte non mi vedo per nulla in questo genere di programmi, sono anche troppo buona per farli”, ha confessato la mamma di Belen Rodriguez.

Il rapporto con il marito

Di recente sono stati all’Isola dei famosi suo figlio Jeremias e suo marito Gustavo Rodriguez. Veronica Cozzani ha rivelato di aver sentito molta nostalgia di suo marito mentre lui si trovava al reality show e ha anche affermato che sarebbe stata preoccupata per via del suo modo diretto di affrontare le persone.