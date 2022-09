Per celebrare e rivivere i suoi trent’anni di carriera televisiva e i suoi cinquant’anni di vita da poco compiuti, Gabriel Garko ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin nel salotto televisivo di Verissimo.

Ecco cosa ha raccontato e rivelato l’attore.

Verissimo, Gabriel Garko parla dei suoi cinquant’anni di vita: ecco cosa ha raccontato

Ospite della prima puntata di Verissimo, che è andata in onda nel pomeriggio di sabato 17 settembre 2022, è stato l’attore Gabriel Garko, che si è raccontato a tutto tondo in un’intervista.

Il 12 luglio 2022 l’attore ha compiuto cinquant’anni e in occasione dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha così commentato questo traguardo:

“Fondamentalmente non è cambiato quasi nulla, diventa quasi un obbligo dover pensare per forza a dove sei arrivato, cosa hai fatto, com’era e come ti senti, però se non ti senti obbligato a fare questo tipo di ragionamento non cambia assolutamente nulla. Poi inevitabilmente ci pensi e fai il tiro delle somme, ma devo dire che sono contento”.

E a queste parole ha aggiunto:

“Quando ero ragazzo io pensavo che a cinquant’anni si fosse vecchissimi, adesso invece penso l’esatto opposto, è molto strana questa cosa”.

Verissimo, Gabriel Garko e il racconto dei suoi trent’anni di carriera

Il 2022 è un anno di grandi traguardi per Gabriel Garko, che non solo ha compiuto cinquant’anni a luglio, ma ha festeggiato anche i suoi trent’anni di carriera televisiva.

Ecco come ha commentato questo secondo traguardo l’attore, nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo:

“Io non mi rendo conto di tutto quello che ho fatto e quindi a volte mi chiedo, ho fatto davvero tutta questa roba? Perchè nel passato non mi rendevo neanche conto di quanto avevo lavorato, di quanto stavo sul set, perchè fondamentalmente mi piace molto stare sul set, infatti è una cosa che mi manca molto e non vedo l’ora di tornarci”.

E a queste parole ha aggiunto:

“Da un lato sono contento che ho lavorato e ho fatto tanto, ma dall’altro penso: cavolo, se avessi fatto un po’ di meno me la sarei goduta un po’ di più. Io non mi sono mai goduto il mio successo, ero sempre alla rincorsa di qualcosa di nuovo, di nuovi progetti, ma anche quando i progetti andavano bene, io non me ne rendevo conto perchè ero già su un nuovo progetto”.

Gabriel Garko, il racconto degli incidenti vissuti e della sua attuale vita sentimentale

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, Gabriel Garko ha rivissuto con Silvia Toffanin anche due episodi che gli hanno cambiato la vita, si tratta di due incidenti stradali, ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“Queste esperienze mi sono servite per capire quanto è importante godersi l’oggi, perchè pensare troppo al passato va bene, ma non bisogna mai fissarsi troppo sul passato e neanche sul futuro, perchè altrimenti si rischia di non godersi la giornata che si vive”.

In merito alla sua attuale vita sentimentale, ecco cosa ha rivelato Gabriel Garko nell’intervista rilasciata a Verissimo: