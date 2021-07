Con il fascino da bad boy e ruoli cinematografici che rispecchiano questa sua immagine, Gabriel Garko è oggi noto per aver preso parte ad alcune delle fiction più di successo in Italia come la nota “L’onore e il rispetto”.

Chi è Gabriel Garko

Dario Gabriel Oliviero, conosciuto come Gabriel Garko (Torino, 12 luglio 1972), è un attore italiano. Cresce nel capoluogo piemontese con le sorelle, la madre Isabella e il padre Claudio. Fin da giovane capisce di poter avere successo attraverso il suo aspetto e infatti vince il concorso “Il più bello d’Italia”. Si inserisce gradualmente nel mondo dello spettacolo prima attraverso i fotoromanzi e poi nel corpo di ballo del programma televisivo “Scherzi a parte”.

Esordisce come attore protagonista nel 1995 nel cortometraggio “Troppo caldo” a fianco di Francesca Dellera. Il progetto presentato al Festival del Cinema di Venezia lo vede in collaborazione con il regista Roberto Rocco che lo dirige anche in alcune fiction successive.

Partecipa infatti a “Una donna in fuga” e “Angelo nero” a fianco di attori noti come Giuliana De Sio, Massimo Ranieri e molti altri.

L’inizio della carriera di Gabriel Garko

A dargli grande successo saranno però le serie televisive, un progetto che inaugura nel 1996 con “La signora della città”. A questa seguono “Tre stelle”, “Villa Ada”, “Il bello delle donne” e molti altri. Affianca a queste anche alcune pellicole cinematografiche come “Callas forever” e “Senso 45” in cui per altro realizza scene di nudo integrale. Nel 2002 realizza anche un calendario di nudo artistico per la rivista Max.

Nel 2006 viene scelto come protagonista della serie di grandissimo successo “L’onore e il rispetto” in cui recita a fianco di Manuela Arcuri, Serena Autieri e Giancarlo Giannini. Dopo questo progetto vincente torna anche al cinema con il film di Leonardo Pieraccioni “Una moglie bellissima” per poi dedicarsi nuovamente al sequel di “L’onore e il rispetto”.

Nell’autunno dell’anno successivo prende parte insieme a Sabrina Ferilli del film “Caldo Criminale” e della serie televisiva “Il peccato e la vergogna” dove interpreta un poliziotto fascista nel corso del secondo conflitto mondiale, nuovamente a fianco di Manuela Arcuri. Per la parte di Nito Valdi ha ricevuto numerose minacce in quanto identificato dal pubblico come quello che è il personaggio più cattivo della televisione.

Gabriel Garko dopo il grande successo

Nel 2012 realizza la terza parte de “L’onore e il rispetto” che nel frattempo ha raccolto nuovi attori per il proprio cast aumentando ulteriormente il suo seguito e vincendo il premio del pubblico al Roma Fiction Fest. Recita inoltre anche in “Incompresa”, un film di Asia Argento a fianco di Charlotte Gainsbourg che non ottiene il successo sperato. A questo segue la miniserie “Rodolfo Valentino – La leggenda” sulla vita del noto stilista.

Torna a prendere parte ad alcune fiction nel 2015 quando partecipa alla quarta stagione de “L’onore e il rispetto” seguita dalla quinta e ultima che viene trasmessa due anni dopo. Pur ritirandosi dalle scene dopo questo progetto, continua a partecipare come ospite in numerosi programmi televisivi.