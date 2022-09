Veera Kinnunen, 36 anni, è la ballerina svedese che ha vinto più titoli in assoluto: torna nel 2022 come Maestra a Ballando con le Stelle.

Torna a Ballando con le Stelle 2022 Veera Kinnunen, la ballerina svedese che già nell’edizione 2019 aveva partecipato al programma come Maestra di danza. E così, dopo un anno di pausa, tornerà a ballare e a trasmettere il suo amore per la danza a chi si troverà a lavorare insieme a lei.

Scopriamo meglio Vera Kinnunen, tra vita privata e carriera professionale: che cosa sappiamo di lei?

La vita e la carriera di Veera Kinnunen

Veera Kinnunen è nata a Gavle, in Svezia, il 6 marzo 1986 sotto il segno dei Pesci e oggi ha 36 anni. Nasce da una famiglia finlandese che le ha permesso, già da bambina, di assecondare la passione per la danza. Kinnunen, infatti, ha iniziato a ballare quando era piccola (aveva 7 anni quando inizia a partecipare alle priem gare di ballo) e dopo la fine degli studi, a 19 anni, ha deciso di trasferirsi in Australia, dove è entrata a fare parte dello show Burn the floor, show conosciuto a livello mondiale.

Grazie alla partecipazione allo show, Vera Kinnunen ha la possibilità di girare il mondo per due anni della sua vita. Grazie anche a esperienze come questa, Kinnunen parla perfettamente quattro lingue: svedese, finlandese, italiano e inglese.

Si specializza in danze latino americane e in danza contemporanea e continua a partecipare a concorsi di danza e può essere definita, senza se e senza ma, la ballerina svedese che ha vinto più titoli di danza di sempre.

Molti dei premi sono stati vinti insieme al suo ex compagno Stefano Oradei, con il quale è stata per ben 11 anni e insieme hanno girato il mondo portando bravura e passione in diversi programmi televisivi, come Let’s Dance, un format svedese molto simile a Ballando con le Stelle.

Vita privata di Veera Kinnunen

La ballerina svedese è stata fidanzata con Stefano Oradei dal 2008 al 2019; i due hanno condiviso sia l’amore, sia la professione: hanno partecipato a diverse gare di ballo e hanno vinto moltissimi premi insieme. Dopo undici anni di relazione, però, i due hanno deciso di lasciarsi.

Durante l’edizione di Ballando con le Stelle del 2019, Veera Kinnunen si innamora di Dani Osvaldo, il suo compagno di danza all’interno del programma. Pare infatti che la stessa ballerina abbia deciso di lasciare lo storico fidanzato Oradei per Osvaldo, sebbene tra i due ci fossero già da tempo incomprensioni e disguidi. Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sono stati insieme qualche mese, lasciandosi poi verso dicembre 2019.

Attualmente Kinnunen è fidanzata con Salvatore Mingoia, con il quale intrattiene una relazione dal 2021. I due hanno avuto un figlio insieme, come dimostrano le numerose foto da lei pubblicate sul suo profilo Instagram (che, tra l’altro, conta più di 72 mila follower).

Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2022

Dopo un anno di pausa Veera Kinnunen ha deciso di tornare a fare parte del team di Maestri di danza del noto programma “danzerino”. Presto, infatti, la vedremo a Ballando con le Stelle come Maestra. Il programma avrà inizio sabato 8 ottobre 2022 e sarà ricco di emozioni, passi di danza e tanta, tantissima voglia di divertimento.