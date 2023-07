Scopriamo insieme il fashion trend che spopola sui social, quello delle Vanilla Girl. Ci sono diversi consigli da seguire per ispirarsi ad outfit di questo genere, perché si tratta di uno stile molto completo, che fa discutere.



Vanilla Girl, il fashion trend spopola sui social: gli outfit a cui ispirarsi

Vanilla Girl è uno dei fashion trend più chic e raffinati che sta spopolando sui social, in particolare su TikTok, ma sta facendo ancora molto discutere. Sul social ci sono due diverse tipologie di tendenza, ovvero le micro estetiche e le macro estetiche. Queste ultime riescono realmente ad influenzare il mondo fashion. La Vanilla Girl è decisamente parte delle tendenze macro estetiche, perché continua ad essere tra le più amate. L’estetica Vanilla Girl è ispirata alla vaniglia, alla sua grazia e alla sua delicatezza. Nasce come un trend beauty, che si traduce soprattutto nell’immagine di una donna con i capelli biondo vaniglia, incarnato luminoso, che valorizza il viso con tonalità chiare e neutre, che vengono poi usate anche nella scelta degli outfit.

L’outfit della Vanilla Girl è abbastanza semplice da intuire e da seguire. È evidente che predominano le tonalità più soft, come l’avorio, il beige, il color panna e in generale le gradazioni di nude, così come le linee morbide. Bisogna scegliere un abbigliamento comfy, sempre molto chic e raffinato. Stiamo parlando di look molto sobri, di outfit considerati “normali”, con tonalità mai eccessive, che puntano sull’eleganza e la semplicità, anche se spesso vengono realizzati con capi costosi e di alta qualità. In inverno vengono scelti soprattutto maglioni morbidi, cardigan e cappotti in cashmire, con pantaloni dal taglio sartoriale, sempre seguendo le tonalità neutre e sobrie di cui abbiamo parlato. Durante le mezze stagioni si opta soprattutto su trench e blazer dal fit regular. In estate, invece, si punta tutto su long dress in lino e cotone, camicie bianche, gonne svasate, ma anche slip dress e abiti crochet, basandosi sempre sulle stesse regole di colore. Non viene concesso un design troppo originale ed estroso, perché Vacilla Girl si basa sullo stile classico, soprattutto sulle tinte unite. Per quanto riguarda le fantasie, vanno dosate bene, scegliendo magari righe sottili o fiori molto piccoli.



Vanilla Girl, il fashion trend spopola sui social: perché fa discutere?

Questo trend sta facendo spesso discutere, dividendo le persone, sopratutto dopo il grande successo ottenuto su TikTok. Molti interpretano questa moda come un’estetica poco inclusiva. La Vacilla Girl viene vista come una ragazza occidentale, ovvero bianca, con un alto conto in banca, una casa da sogno, vacanze da fare invidia e uno stile di vita decisamente molto alto. Inoltre, viene vista come una ragazza che tende ad omologarsi invece di puntare sulla sua personalità. Le Vanilla Girls, però, si ribellano a quello che considerano un luogo comune, spiegando che si tratta solo di un equivoco, di pura e semplice apparenza. In realtà parlano di uno stile di vita molto preciso, ma non esclusivo come può apparire, basato su una scelta consapevole. Non è obbligatorio avere tutti capi costosi o di alta qualità, basta seguire lo stile chic e raffinato, le regole dei colori e di eleganza.