Mascara Trend è una nuova moda di TikTok, che sta conquistando la gen Z, superando le 39 milioni di visualizzazioni. Quello che bisogna sapere è che ha ben poco a che fare con il make-up, nonostante il suo nome.

Mascara Trend su TikTok: cos’è?

Se siete delle assidue frequentatrici di TikTok sicuramente vi sarà capitato di imbattervi in brevi video che hanno come colonna sonora il brano Constellations della band Duster, che negli ultimi tempi sono molto diffusi. Nella maggior parte dei casi si tratta di video in cui le ragazze si riprendono in primo piano, con una scritta in sovraimpressione, raccontando quello che in apparenza è il loro rapporto con il mascara. Da qui arriva la definizione Mascara Trend.

Raccontano quanto amano il loro mascara, svelano di aver trovato il loro preferito e spiegano come le fa sentire, mentre in alcuni casi raccontano come le loro ciglia si siano rovinate, svelando anche da quanto hanno con sé il loro mascara. Cosa si nasconde dietro questi video?



Il vero significato del Mascara Trend

Non bisogna certo essere esperti dei linguaggi digitali per capire che queste ragazze in realtà non stanno cercando di diventare delle beauty influencer, ma nascondono un argomento ben diverso da quello del mascara.

In questi video si parla di maschi. Molte adolescenti hanno trovato questo modo “criptato” per aprire il proprio cuore e parlare delle proprie relazioni, senza dover per forza andare incontro a commenti indesiderati e inopportuni da parte di coloro che non hanno grande sensibilità per gli affari di cuore. Parlare del mascara consente di fare maggiori confidenze, parlando di sé e della propria relazione sentimentale. In diversi video su TikTok dedicati al Mascara Trend si parla di mascara wand. In questo caso il riferimento è alla sfera sessuale. Le ragazze usano questo escamotage per parlare apertamente di certi argomenti.

Si tratta, dunque, di un linguaggio segreto per affrontare temi apparentemente banali e quotidiani, nascondendo dei significati più profondi. Il Washington Post ha parlato di algospeak, ovvero di una lingua fatta proprio per aggirare alcune rigidità degli algoritmi dei social network. Alcuni argomenti considerati delicati, come il sesso, vengono censurati e penalizzati sui social. Gli utenti, soprattutto giovani, vivono certe tematiche con maggiore libertà e hanno trovato questo modo per nascondersi dagli algoritmi social, usando parole in codice ed espressioni particolari, soprattutto in lingua inglese. Tra questi troviamo nip nops, che significa capezzoli, dollar bean, che significa lesbica, e spicy eggplant, che vuol dire vibratore. Solitamente usano anche delle emoji, come la pannocchia per indicare il porno. Gli algoritmi dei social sono un po’ troppo rigidi rispetto alla libertà con cui le nuove generazioni trattano argomenti considerati delicati. L’unico modo che avevano i giovani per non farsi censurare su alcuni argomenti era proprio quello di usare parole in codice e creare un linguaggio diverso, nascosto, grazie al quale possono sentirsi maggiormente liberi di esprimersi, senza dover per forza andare incontro alla censura. Se vi trovate davanti ad un video Mascara Trend, sapete che non si sta parlando di trucco.