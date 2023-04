Quanto costa il nuovo vestito di jeans virale su TikTok? Prezzo e dove acquistarlo

Sul popolare social TikTok sta davvero spopolando un bellissimo vestito di jeans. In poco tempo è diventato il nuovo capo virale! Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la marca, quanto costa e dove acquistare questo meraviglioso capo.

Il vestito di jeans che sta spopolando su TikTok

Non è una novità che un vestito, una giacca, un paio di scarpe o di pantaloni, diventino virali grazie al social TikTok. Circa un anno fa è successo con il vestito a righe in rosa e in azzurro di Bershka, che è diventato virale nel giro di pochissimo tempo. Anche questa volta è il noto marchio di abbigliamento spagnolo Bershka, fondato da Amancio Ortega Gaona nel 1998, il protagonista di questo nuovo trend. Il vestito di jeans di Bershka è un vestito lungo in denim in azzurro lavato, in alcuni punti il colore è sbiadito per dare un tocco ancora più originale e unico a questo capo. Il vestito, inoltre, presenta uno spacco sul retro, mente le spalline sono sottili ma allo stesso tempo resistenti. In poco tempo su TikTok è diventato virale, tutte lo vogliono e, per la primavera e l’estate, si presta a essere un abito a dir poco perfetto. Su TikTok tantissimi utenti stanno indossando questo capo, scatenando, a chi ancora non lo possiede, il forte desiderio di acquistarlo.

Il vestito di Jeans di Bershka: abbinamenti e consigli

Il bellissimo vestito di jeans in azzurro lavato con spacco sul retro di Bershka è davvero il capo must have per la primavera e per l’estate. Comodo e facile da indossare, in grado di regalare originalità ed eleganza a chi lo indossa. Non è difficile abbinare questo particolare capo, come alla fine tutti i capi in denim. Se lo si indossa di giorno, va bene abbinarlo a un paio di sneakers nere o bianche o a un paio di sandali se fa caldo, la sera invece si può optare per un paio di stivaletti neri oppure per un paio di décolleté nere con un tacco non troppo vertiginoso. Altri colori che stanno benissimo abbinati al denim sono il grigio, il bianco, le tonalità pastello, i colori primari e il beige. Come accessorio perfetta una borsa dello stesso colore delle scarpe scelte.

Il vestito di Jeans di Bershka: quanto costa?

Se avete deciso anche voi di comprare il vestito di jeans che sta letteralmente spopolando su TikTok, potete andare direttamente sul sito ufficiale di Bershka e acquistarlo al prezzo di 45,99 euro. Le taglie disponibili sono la XS, la S, la M e la L. Il vestito di jeans è composto per il 98% di cotone e per il 2% di elastan, ovvero quella fibra sintetica di poliuretano molto utilizzata al fine di elasticizzare i vestiti. Ovviamente potete trovare e acquistare il vestito di jeans anche in tutti i negozi di Bershka sparsi in tutta Italia. Il vestito sta talmente tanto andando a ruba che in alcuni store è già sold-out, non c’è quindi tempo da perdere se non volete perdere la possibilità di avere questo capo nel vostro armadio!