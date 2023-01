Vanessa Incontrada è una nota attrice e conduttrice televisiva; ha recitato in diversi film e serie-tv e tra i suoi ultimi progetti c’è la fiction Fosca Innocenti, in cui veste i panni della protagonista.

Dato il suo grande successo, la domanda sorge spontanea: quanto guadagna Vanessa Incontrada? A quanto ammonta il suo patrimonio?

Il patrimonio di Vanessa Incontrada: quanto guadagna l’attrice e conduttrice?

La carriera di Vanessa Incontrada è ricca di esperienze televisive importanti. Dai film, alle serie-tv, fino ad arrivare alla conduzione di diversi programmi molto famosi in Italia (Zelig ne è forse l’esempio maggiore), la conduttrice e attrice ha raccolto nel corso degli anni numerosi successi.

Sicuramente ottenere cifre precise in merito ai suoi guadagni non è molto semplice. C’è chi dice che per la serie-tv Fosca Innocenti, ad esempio, Incontrada abbia guadagnato circa 600 mila euro (circa 150 mila euro a episodio), mentre per Zelig (inizio della sua carriera), avrebbe percepito circa 20 mila euro a puntata.

Per il programma Italia’s Got Talent, invece, Vanessa Incontrada avrebbe raggiunto circa gli 80 mila euro a puntata.

Facendo una veloce somma, dunque, non è difficile rendersi conto che il patrimonio della conduttrice e attrice si aggiri attorno a cifre decisamente molto alte. Il mondo dello spettacolo e la sua oggettiva professionalità l’hanno premiata: il duro lavoro e il riscontro del pubblico hanno dato prova delle sue grandi capacità.

Sorridente, vivace, esuberante e dal sorriso contagioso, Vanessa Incontrada è sempre stata molto amata dal pubblico, che ancora oggi la segue con rispetto e amore.

Vanessa Incontrada: successo e momenti di difficoltà

Accanto ai grandi successi di Vanessa Incontrada come attrice e conduttrice, esistono però momenti di spessa difficoltà, legati soprattutto alla questione del fisico. Come ormai tutti sanno, infatti, Incontrada è stata al centro di non pochi commenti legati al suo aspetto fisico. In gergo si chiama bodyshaming ed è un fenomeno volto a colpire negativamente la persona a causa del suo aspetto esteriore. Nel caso della conduttrice sono molte le persone che hanno deciso di prenderla di mira per quei kg “di troppo”.

In un primo momento abbastanza scossa dalle critiche e dai commenti degli haters, Vanessa Incontrada non si è fatta scoraggiare dall’accaduto, ma anzi lo ha in un certo senso sfruttato al meglio per intraprendere un percorso molto importante. La conduttrice, infatti, si è fatta simbolo della body positivity e ancora oggi, nel 2023, continua fiera a parlare del proprio corpo e a trasmettere messaggi positivi a riguardo.

Nessun essere vivente dovrebbe essere giudicato per il proprio aspetto fisico e questo è il messaggio che Vanessa Incontrada vuole trasmettere a tutti, giovani soprattutto. Lei vuole essere apprezzata per le sue doti artistiche e professionali, non per quel Kg messo su cosce e pancia. Se non ha importanza per lei, perché dovrebbe averne per gli altri?

La sua tenacia di fronte a un momento di difficoltà è stata apprezzato moltissimo dalle persone che la seguono: Vanessa Incontrada ha buttato giù i muri dei pregiudizi e degli stereotipi, dimostrando a tutti che stare bene con il proprio corpo è la chiave per la felicità.