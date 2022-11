Zelig torna in tv con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Anche se l’attore e conduttore non sembrava disposto a riprendere il timone del programma comico, ha accettato la chiamata del Biscione. Vediamo la data d’inizio e le prime anticipazioni.

Zelig torna in tv: la data d’inizio

A partire da mercoledì 9 novembre, Zelig torna in tv in prima serata su Canale 5. Al timone, dopo gli ottimi ascolti della passata stagione, ci saranno ancora Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Lo spettacolo andrà in scena dal Teatro degli Arcimboldi di Milano per sei appuntamenti settimanali. Le registrazioni sono fissate per il 7, 8, 11, 12, 16, 17 novembre 2022, mentre la messa in onda, per un totale di sei puntate, partirà il 9 novembre e andrà avanti fino al 14 dicembre.

Zelig 2022: confermati Bisio e Incontrada

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada torneranno al timone di Zelig 2022. Mentre l’attrice italo-spagnola non si era mai espressa su un eventuale ritorno, il collega sembrava poco disposto a riprendere il timone del programma comico. Eppure, quando il Biscione l’ha chiamato non ha saputo rifiutare l’offerta. In una recente intervista a Fanpage, nonostante tutto, Bisio ha dichiarato:

“Ho interrotto Zelig dieci anni fa, all’apice del successo di tutti noi, perché pur non essendomi stufato avvertivo un po’ di monotonia dopo averlo fatto per 15 anni. Adesso c’era la voglia di riprendere. La voglia di riscoprire nuovi talenti non si è mai sopita e io mi considero un comico”.

Zelig 2022: prime anticipazioni

Al momento, non abbiamo molte anticipazioni sulla nuova stagione di Zelig. Sappiamo che partirà il 9 novembre alle 21:00 su Canale 5 e sul palco ci saranno comici conosciuti e parecchio apprezzati, come: Mago Forest, Ale & Franz, Teresa Mannino e Maurizio Lastrico.