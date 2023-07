Scopriamo tutti i dettagli della sfilata autunno inverno 2023/2024 Haute Couture di Valentino, dal titolo Un Chateau. Una passerella in un castello e la magia sartoriale che ha incantato tutti, celebrando bellezza e libertà.

Valentino Haute Couture: la sfilata autunno inverno 2023/2024 celebra bellezza e libertà

La sfilata autunno inverno 2023/2024 Haute Couture di Valentino, dal titolo Un Chateau, ha incantato tutti. Un castello senza principi e principesse, in cui celebrare la moda, la bellezza e la libertà. Il castello diventa una sorta di metafora e il vero cuore della collezione è la magia sartoriale, in grado di dare una vita ai tessuti, modellandoli e creando delle vere opere d’arte. Ed è proprio per questo che lo stilista è uscito accompagnato dalle sue sarte, coloro che riescono a trasformare ogni desiderio in una splendida realtà.

Sfidando le regole dell’Haute Couture, lo stilista Pierpaolo Piccioli ha aperto la sfilata con Kaia Gerber che ha sfilato in jeans e camicia bianca. Un abbinamento semplice che conferma che in questa sfilata nulla è come sembra. I jeans in realtà non sono jeans, ma pantaloni ricamati con perline che ricreano il colore dei denim con 80 diverse sfumature di indaco. In questo modo Piccioli risponde alla domanda sul futuro dell’Haute Couture, che potrebbe diventare più democratica o più esclusiva. I jeans confermano che si può sfruttare la magia sartoriale e creare delle vere e proprie illusioni ottiche. In passerella si sono alternati abiti di velluto e cappe, completi dalle fantasie floreali e copricapi di perline, rose giganti che diventano cappucci e piume che evocano mantelli e gorgiere del passato. In questo tripudio di ricami e strascichi sono spuntati anche dei veri jeans, un rarissimo modello Levi’s per collezionisti, portato in passerella con una cappa color zaffiro e un ricamo dorato. Il tutto senza tacchi, ma rigorosamente con scarpe basse. Perché le principesse di Valentino hanno celebrato la libertà e la bellezza.



Valentino Haute Couture, sfilata autunno inverno 2023/2024: l’omaggio ai sarti

Nulla sarebbe possibile senza la vera protagonista di questa favola moderna che Valentino ha portato in passerella, ovvero la sartoria. Sarti e ricamatori, guidati dalle premiere, hanno creato gli abiti con cuciture solide e precise, geometrie semplificate e studiate per nascondere lo sforzo della lavorazione e restituire solo l’idea di leggerezza. Pierpaolo Piccioli è uscito durante l’applauso del pubblico proprio insieme a chi lavora nel suo atelier, a tutti i sarti che hanno trasformato questa fiaba sartoriale in una splendida realtà, seguendo l’Haute Couture. In prima fila, ad applaudire e celebrare tutta questa bellezza, questa eleganza e anche questa libertà, era presente Donatella Versace, ma anche molte altre star, che hanno apprezzato moltissimo i capi che hanno visto sfilare e questo racconto così profondo della moda, quasi toccante, che ha davvero conquistato tutti, lanciando dei messaggi importanti.