Ancora una volta ha dimostrato di essere la regina della raffinatezza: Beatrice Borromeo ha presenziato alla sfilata di Dior Haute Couture con un look modern-chic perfetto. Non appena arrivata all’evento parigino, l’ex modella ha rubato immediatamente la scena a chiunque: scopriamo il look più nel dettaglio.

Beatrice Borromeo: il look chic alla sfilata di Dior

La settimana della moda di Parigi regala sempre una grande quantità di stile e di romanticismo. Sarà la location, sarà l’emozione dell’evento, sta di fatto che ogni sfilata si riempie di luce e di outfit meravigliosi. A contribuire a tale meraviglia c’è stata lei, l’impeccabile Beatrice Borromeo. Ex giornalista e adesso membro ufficiale della famiglia reale monegasca, Borromeo ha presenziato alla sfilata di Dior Haute Couture presentata lunedì 23 gennaio 2023.

La reale, per l’occasione, ha scelto un outfit chic, elegante e decisamente bon ton, anche se in chiave moderna. Beatrice Borromeo, infatti, ha scelto un look facente parte della collezione Dior Haute Couture autunno 2021 ed è composto da minigonna e giacca a doppio petto in tweed stretta in vita da una cintura molto sottile e abbinata a una camicia di voile di seta e un’elegantissima cappa, must have delle dame reali.

A rendere il look ancora più modern-chic ci sono gli accessori. Borromeo ha voluto fare le cose in grande: ai piedi, infatti, ha scelto di sostituire gli anfibi della collezione con un paio di stivali alti al ginocchio di pelle e di tessuto, ma non solo. Ha inoltre sostituito il cappello della maison in modello da equitazione, con un basco alla francese con tanto di veletta, forse più adatto al suo stile e alla sua personalità.

Per la borsa Beatrice Borromeo ha voluto puntare sulla modernità: non a caso, infatti, ha scelto il nuovo modello della Lady Dior, borsa iconica del brand francese, questa volta in una forma trapezoidale caratterizzata dal tessuto trapuntato Cannage. Dulcis in fundo, gioielli Buccellati ed eleganti occhiali da sole sempre firmati Dior: arrotondati e total black, hanno chiuso l’intero outfit in un’aura sì elegante ma allo stesso tempo leggera e delicata.

Makeup e acconciatura chic per Beatrice Borromeo

Il look Dior di Beatrice Borromeo è lo specchio della sua sempre perfetta eleganza. Anche questa volta l’ex modella ha saputo rapire la luce dei riflettori, resi ancora più luminosi grazie all’hairstyle e al makeup da lei scelti. La reale ha deciso di lasciare la sua bella chioma bionda libera: sciolti e leggermente ondulati, i capelli di Borromeo sono in perfetto contrasto con la trama e le cromie dell’outfit. Assieme a loro, anche il makeup sprigiona luce da ogni angolazione. Le guance sono rosate e ben illuminate, le sopracciglia pettinate secondo le tendenze del periodo (portate in alto, per intenderci) e il trucco occhi è segnato da una linea di eyeliner nero che lascia spazio alle celesti iridi di brillare. Ciglia lunghe grazie al mascara e sulle labbra un tocco di rosa un po’ glossato che non fa mai male.

Insomma, sembra proprio che la sfilata di Dior Haute Couture abbia avuto in prima fila una grande protagonista: dove c’è eleganza, c’è Beatrice Borromeo.