Tendenze autunno inverno 2023: la cravatta di Valentino

L’accessorio di culto dell’autunno inverno 2023 sarà senza alcun dubbio la cravatta. Durante la Settimana della Moda a Parigi la cravatta è stata l’assoluta protagonista della casa di moda Valentino. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più,

Valentino autunno inverno 2023: la cravatta

La collezione autunno inverno 2023 disegnata da Pierpaolo Piccioli per Valentino non lascia spazio ai dubbi: la cravatta sarà l’assoluta protagonista subito dopo la stagione estiva. La collezione mostrata durante la Settimana della Moda a Parigi è stata intitolata Black tie, proprio per enfatizzare l’importanza della cravatta. A far da padrona durante il prossimo autunno inverno sarà la cravatta rigorosamente nera e sottile, niente colori quindi, fantasie o disegni vari e niente cravatte over.

Il direttore creativo della famosissima casa di moda, Pierpaolo Piccioli, ha disegnato una cravatta semplice, longilinea e minimale, che si adatta sia al mondo maschile che a quello femminile. L’accessorio su cui puntare per le stagioni più fredde è dunque la cravatta.

Valentino autunno inverno 2023: come indossare la cravatta

Se state già pensando di acquistare la cravatta per l’autunno inverno 2023, ecco alcuni esempi di outfit che abbiamo visto sfilare durante la Settimana della Moda a Parigi firmati Valentino: