Valentina Ferragni lancia la sua nuova collezione di costumi da bagno: i prezzi

Valentina Ferragni ha lanciato oggi, 25 maggio 2023, la sua nuova collezione di costumi da bagno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa collezione e sui prezzi.

La nota influencer Valentina Ferragni, nonché sorella minore dell’ancor più nota influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, ha lanciato ufficialmente le sua nuova collezione di costumi da bagno. Questa collezione è stata realizzata insieme al celebre marchio italiano di costumi da bagno, Reina Olga. Dopo la rottura con il compagno di lunga data, Luca Vezil, Valentina si è buttata a capofitto sul lavoro, realizzando questa collezione. L’estate è ormai alle porte ed è quindi arrivato il momento di pensare a quale costume indossare, al mare, al lago o in piscina. La tendenza dei colori per l’estate 2023 punta tutto sui colori vivaci, che regalano gioia, spensieratezza e libertà anche solo a guardarli. Valentina Ferragni ha deciso quindi per la sua nuova collezione di costumi da bagno di puntare anche lei sui colori vivaci, perché appunto sono perfetti per la stagione in arrivo. La nota influencer ha deciso di collaborare con Reina Olga poiché condivide gli stessi valori del marchio, ovvero gusto e semplicità. I capi sono infatti al 100% made in Italy e realizzati artigianalmente. Questo è sempre stato l’obiettivo di Reina Olga, realizzare i costumi con il meglio dell’artigianato italiano e della qualità dei materiali. Ogni pezzo della collezione di Valentina Ferragni è fatto a mano da ottime sarte italiane, inoltre questi costumi abbracciano perfettamente la silhouette. Sono diversi i modelli presenti nella nuova collezione di Valentina Ferragni: a fascia, trikini e bikini.

Il lancio ufficiale della nuova collezione di costumi da bagno di Valentina Ferragni in collaborazione con Reina Olga è stato oggi, giovedì 25 maggio 2023. Sul sito di Reina Olga potete infatti già trovare tutti i costumi realizzati con la Ferragni. Il costo dei costumi cambia a seconda del modello scelto, si va comunque da 150 ai 175 euro, prezzi molto alti e non alla portata di tutti. Oltre ai costumi super colorati di cui abbiamo parlato prima, c’è un modello di bikini leopardato, super cool e sensuale.

Valentina Ferragni lancia la sua nuova collezione di costumi da bagno: le critiche

Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Valentina Ferragni ha postato delle foto con indosso i suddetti costumi, prendendo davvero molti like e commenti positivi, tra cui quelli delle due sorelle, Chiara e Francesca, ma anche molte critiche, non a tutti infatti questi costumi sono piaciuti. Tra i commenti troviamo ad esempio un utente che scrive “no vi prego lo trovo orribile… ma forse sono io che non capisco nulla di moda evidentemente”, oppure un altro utente ha scritto: “ormai chiunque può mettersi a disegnare costumi da bagno… tra l’altro poteva fare di meglio”. In poche parole ci sono molti pareri e molte opinioni contrastanti, non resta che aspettare e vedere come andranno le vendite di questi costumi realizzati da Valentina Ferragni in collaborazione con il noto marchio Reina Olga.