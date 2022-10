Valentina Ferragni: la pole dance conquista i fan

Valentina Ferragni è tornata a conquistare i fan dei social con la sua seducente pole dance e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Valentina Ferragni: la pole dance

Da ormai diversi anni Valentina Ferragni è una fan sfegatata della pole dance e sui social l’influencer posta spesso i video dei suoi progressi e dalla sua danza mozzafiato appesa a testa in giù sul palo metallico.

Sui social in tanti hanno lodato Valentina per il suo ultimo, seducente, video: questa volta l’influencer si è mostrata con addosso un bikini che metteva in risalto le sue curve e si è lasciata trasportare da una pole dance mozzafiato.

I problemi di salute

L’ultimo anno è stato particolarmente complicato per Valentina che, dopo la pandemia da Coronavirus, ha scoperto di avere un carcinoma e ha affrontato inoltre alcune fratture dovute a una caduta dagli sci.

Sui social la sorella minore di Chiara Ferragni ha tenuto costantemente aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni di salute e inoltre si è spesso battuta a favore della prevenzione.

A differenza della sua più famosa sorella, Valentina Ferragni è stata spesso preso di mira per via del suo fisico sui social e lei stessa ha deciso di replicare alle critiche degli hater affermando:

“Ormai ci ho fatto il callo, ma c’è voluto tempo.

Sono sempre stata insicura, vengo da una famiglia dove tutti si sono realizzati e temevo di fallire come persona. Al lato estetico non ho mai dato peso e certi attacchi mi hanno un po’ destabilizzato, ma chi mi sta vicino mi ha sempre supportato. E alla fine le critiche arrivano da chi sta seduto sul divano, non da chi lavora nella moda. Non scelgo il look o miglioro il fisico per qualcun altro, solo per me. E se ho avuto una brutta giornata, neanche apro i social: non si può piacere a tutti ed evito altri malumori”.