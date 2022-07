Ilary Blasi sta trascorrendo le sue vacanze in Italia “da single”, mentre si vocifera che il suo ormai ex marito, Francesco Totti, vivrebbe già insieme alla sua nuova fiamma.

Ilary Blasi: le vacanze da single

Ilary Blasi ha trascorso un paio di settimane in Africa con i figli dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e a seguire, dopo essere rientrata in Italia, lei stessa si è mostrata dalla solita spiaggia di Sabaudia (in cui era solita recarsi con l’ex marito).

La showgirl si è sempre mostrata in compagnia dei figli, delle sorelle o delle amiche, e secondo indiscrezioni starebbe vivendo questa sua prima estate da single dopo aver detto addio all’ex calciatore (che, nel frattempo, avrebbe già una nuova fiamma).

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Secondo alcuni rumor circolati in rete Francesco Totti sarebbe felice accanto alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, con cui condividerebbe un appartamento a Roma. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e il calciatore ha mantenuto sulla questione il massimo riserbo (nonostante sia stato avvistato più volte nei pressi della casa della Bocchi).

Lui e Ilary hanno annunciato il loro addio con due comunicati separati e adesso la coppia avrebbe messo in mano agli avvocati le questioni legate al loro patrimonio e ai beni acquistati insieme.