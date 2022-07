Secondo le indiscrezioni circolate in rete nella prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe tornare un ex Cavaliere molto amato dal pubblico tv.

Uomini e Donne: torna un ex Cavaliere

Ferve l’attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne e, secondo le indiscrezioni trapelate in rete, molto presto all’interno del programma potrebbe tornare un ex cavaliere molto amato dal pubblico tv: si tratterebbe di Marcello Messina.

Lo scorso giugno Marcello ha annunciato la fine della sua relazione con Viviana e in tanti si chiedono se lui e Ida Platano si ritroveranno faccia a faccia al centro dello studio tv dopo che avevano vissuto dei momenti di tensione nelle precedenti edizioni. La sincerità di Marcello era stata più volte messa in dubbio anche dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, e in tanti tra i fan si chiedono se questa volta le cose andranno diversamente.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e pertanto per sapere se Marcello tornerà davvero all’interno del programma non resta che attendere.

Anche Ida Platano sta trascorrendo un’estate da single: nell’ultima edizione di Uomini e donne c’era stato un riavvicinamento tra lei e il suo ex, Riccardo Guarnieri, ma era durato meno di un batter di ciglia. Oggi la dama del trono over è single ma sembra non aver rinunciato alla ricerca del vero amore.

In tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere se Ida tornerà all’interno del dating show e se si ritroverà a uscire con Marcello, con cui alla fine sembrava aver stabilito una tregua.