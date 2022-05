Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono tornati ad occupare la scena di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, una dama ha voluto dire la sua sul loro rapporto, sottolineando di essere molto delusa dal cavaliere tarantino.

Riccardo Guranieri e Ida: parla una dama

Da quando è tornato a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è tornato al centro della scena con il suo rapporto con Ida Platano. Il cavaliere dice di essere interessato ad avere solo un’amicizia con l’ex fidanzata, mentre lei preferisce non esprimersi in merito. Maria Grazia, dama che ha avuto una frequentazione con Riccardo, ha fornito una sua versione dei fatti sulla coppia più chiacchierata di U&D. La donna sostiene che Guarnieri non sia interessato, mentre la Platano sì.

Le parole di Maria Grazia

Maria Grazia ha dichiarato:

“Credo che tra Ida e Riccardo qualcosa sia rimasto e non parlo di amore. Io stessa, con un mio ex, vivo la stessa cosa: si tratta di una persona che ha lasciato un segno dentro di me e un domani, se dovesse avere bisogno di me, ci sarei sicuramente. Non credo assolutamente che Riccardo sia tornato in trasmissione per riprendersi Ida quindi sì, anche con il senno di poi ci uscirei perché non vedo niente di male nella sua affezione a lei”.

Secondo la dama, tra Guarnieri e la Platano è rimasto un sentimento, ma lo stesso non ha nulla a che fare con l’amore.

Si tratta più di un rapporto di affetto, quello che nasce tra persone che sono state insieme e si vogliono ancora bene.

Maria Grazia delusa da Riccardo

Maria Grazia ha ammesso che è rimasta delusa da Riccardo, ma ha altresì sottolineato che uscirebbe con lui. La dama ha dichiarato:

“Non lo so se Ida sia ancora presa da Riccardo. Quando le viene chiesto, rimane in silenzio. Probabilmente lei ancora qualcosa prova (…) Non ho detto a Riccardo che mi ha delusa. Nei miei confronti, secondo me, è stato un po’ infantile”.

Tra Guarnieri e la Platano scoppierà di nuovo l’amore? E’ ancora presto per dirlo e, molto probabilmente, dovremmo aspettare settembre per scoprirlo.